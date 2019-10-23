Ajax-Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Ajax-Chelsea maçının başlamasına kısa bir süre kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda Ajax, Johan Cruyff Stadyumunda İngiliz temsilcisi Chelsea'yi konuk edecek. Şampiyonlar Ligi arenasında ilk kez karşı karşıya gelecek olan iki takımın mücadelesinde Ajax'ın Chelsea karşısında alacağı 3 puan Hollanda temsilcisine gruptan çıkma yolunda önemli bir fırsat sunacak. Chelsea ise sahasında oynanacağı Ajax mücadesi öncesinde oynanacak olan bu maçta alacağı galibiyet ile grupta dizginleri eline alma fırsatı elde edecek. Peki Ajax-Chelsea maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Ajax-Chelsea maçının başlamasına artık kısa bir süre kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın kritik müsabakaları arasında gösterilen maçta Ajax sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Geride kalan iki haftada 6 puan toplayan Hollanda temsilcisi grupta ilk sırada yer alıyor. Chelsea ise Şampiyonlar Ligi'nde Valencia karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Lille deplasmanında 2-1'lik skorla geri dönmüş ve 3 puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı.
Chelsea bugüne kadar Hollanda ekipleri ile çıktığı 4 maçın hiçbirinde kaybetmezken bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik almayı başardı.
Ajax ise İngiliz takımları karşısında çıktığı dört maçın sadece birini kazanabildi.
AJAX-CHELSEA MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ajax-Chelsea maçı bu akşam saat 19:55'te başlayacak. Johan Cruyff Stadyumunda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak. Ajax-Chelsea maçında Romanya'lı hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak.