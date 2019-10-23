Ajax-Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Ajax-Chelsea maçının başlamasına artık kısa bir süre kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın kritik müsabakaları arasında gösterilen maçta Ajax sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Geride kalan iki haftada 6 puan toplayan Hollanda temsilcisi grupta ilk sırada yer alıyor. Chelsea ise Şampiyonlar Ligi'nde Valencia karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Lille deplasmanında 2-1'lik skorla geri dönmüş ve 3 puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı.

Chelsea bugüne kadar Hollanda ekipleri ile çıktığı 4 maçın hiçbirinde kaybetmezken bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik almayı başardı.

Ajax ise İngiliz takımları karşısında çıktığı dört maçın sadece birini kazanabildi.

AJAX-CHELSEA MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ajax-Chelsea maçı bu akşam saat 19:55'te başlayacak. Johan Cruyff Stadyumunda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak. Ajax-Chelsea maçında Romanya'lı hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak.