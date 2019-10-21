21.10.2019 - 07:21 |
Alanyaspor liderliği bırakmıyor! Süper Lig puan durumu ve toplu sonuçlar
Süper Lig'de 8. hafta kapanış maçında bu akşam Konyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de 8. hafta açılış maçında sahasında Sivasspor'u konuk eden Galatasaray 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdırdı. Cumartesi günü Ankara deplasmanında Beşiktaş golsüz eşitliği bozamadı ve evine 1 puanla döndü. Lider Alanyaspor dün oynanan maçta Rize'ye gol yağdırdı. Fenerbahçe ise Denizlispor deplasmanından 3 puan ile döndü. İşte Süper Lig'de oluşan puan durumu ve alınan sonuçlar...
Süper Lig'de 8. hafta bu akşam oynanacak olan 1 maç ile tamamlanacak. Geride kalan 8. hafta maçlarında Galatasaray, Sivasspor'u konuk ettiği maçta golcüsü Andone ve Babel'in attığı goller ile sahadan 3-2 skorla galip ayrıldı. Cumartesi günü Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş istekli oyununu gol ile taçlandıramadı ve sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı. Pazar günü oynanan maçlarda Lider Alanyaspor sahasında Rizespor'a adeta gol yağdırdı. Fenerbahçe ise Denizlispor deplasmanından 2-1'lik skora galip ayrılmayı başardı. İşte 8. haftanın ardından Süper Lig'de oluşan yeni puan durumu ve toplu sonuçlar...
SÜPER LİG'DE AILINAN TOPLU SONUÇLAR
SÜPER LİG PUAN DURUMU