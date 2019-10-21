Alanyaspor liderliği bırakmıyor! Süper Lig puan durumu ve toplu sonuçlar

Süper Lig'de 8. hafta bu akşam oynanacak olan 1 maç ile tamamlanacak. Geride kalan 8. hafta maçlarında Galatasaray, Sivasspor'u konuk ettiği maçta golcüsü Andone ve Babel'in attığı goller ile sahadan 3-2 skorla galip ayrıldı. Cumartesi günü Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş istekli oyununu gol ile taçlandıramadı ve sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı. Pazar günü oynanan maçlarda Lider Alanyaspor sahasında Rizespor'a adeta gol yağdırdı. Fenerbahçe ise Denizlispor deplasmanından 2-1'lik skora galip ayrılmayı başardı. İşte 8. haftanın ardından Süper Lig'de oluşan yeni puan durumu ve toplu sonuçlar...

SÜPER LİG'DE AILINAN TOPLU SONUÇLAR

SÜPER LİG PUAN DURUMU