Aleksandar Kolarov Avrupa'da ilk sırada

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’nin en çok istediği isimlerin başında gelen Aleksandar Kolarov, Avrupa’nın 5 büyük liginde en iyi savunmacılar arasında ilk sırada yer aldı. Sezonların ilk 9-10 haftalık bölümleri geride kalırken, en skorer defans oyuncuları listesi çıkarıldı.

Kolarov, 10 maçta attığı 4 golle 16 kişilik listenin birinci basamağına oturdu. Sırp sol bekin hemen arkasında Fiorentina’dan Milenkovic 10 karşılamada 3 gol kaydetti. Fenerbahçe’nin halen daha transfer listesinde bulunan Kolarov’un en iyi ortalama ve en iyi performansa sahip olduğu dile getirildi.

Roma’nın sözleşme uzatmak istediği tecrübeli oyuncu için sarı-lacivertlilerin ocak ayında da bir hamle yapması bekleniyor.