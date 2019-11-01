Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİtalya Serie AAleksandar Kolarov Avrupa'da ilk sırada
01.11.2019 - 14:02 |

Aleksandar Kolarov Avrupa'da ilk sırada

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Aleksandar Kolarov, Avrupa’nın en golcü savunmacıları listesinde ilk sıraya yerleşti. Sırp yıldız, golleriyle dikkat çekti.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’nin en çok istediği isimlerin başında gelen Aleksandar Kolarov, Avrupa’nın 5 büyük liginde en iyi savunmacılar arasında ilk sırada yer aldı. Sezonların ilk 9-10 haftalık bölümleri geride kalırken, en skorer defans oyuncuları listesi çıkarıldı.

Kolarov, 10 maçta attığı 4 golle 16 kişilik listenin birinci basamağına oturdu. Sırp sol bekin hemen arkasında Fiorentina’dan Milenkovic 10 karşılamada 3 gol kaydetti. Fenerbahçe’nin halen daha transfer listesinde bulunan Kolarov’un en iyi ortalama ve en iyi performansa sahip olduğu dile getirildi.

Roma’nın sözleşme uzatmak istediği tecrübeli oyuncu için sarı-lacivertlilerin ocak ayında da bir hamle yapması bekleniyor.

Aleksandar Kolarov Avrupada ilk sırada

Aleksandar Kolarov Avrupada ilk sırada

    Calvert-Lewin'den şık gol!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş, Antalya'ya geldi

    Beşiktaş, Antalya'ya geldi

    Süper Lig kulüplerinin kadın yöneticileri bir araya geldi

    Süper Lig kulüplerinin kadın yöneticileri bir araya geldi

    Can Üstündağ Ironman’de yarışacak

    Can Üstündağ Ironman’de yarışacak

    Udinese'de Tudor depremi

    Udinese'de Tudor depremi

    Sıradaki Haber