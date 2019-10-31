'Alem'in kralı!

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Çocuğunun ameliyat olması nedeniyle iki gün önceki Beşiktaş derbisinde oynamayan Ryan Donk ile takım arkadaşları Ryan Babel ile Lemina, bir doğum gününde nargile içti, halay çekti. Görüntüler Terim’i kızdırırken, yönetim de olaydan büyük rahatsızlık duydu.

Galatasaray ligde ve Avrupa’da zor günler geçirirken Babel, Donk ve Lemina’nın dansözlü eğlence görüntüleri kriz yarattı. Çaykur Rizespor ile oynanacak maçın 1 Kasım Cuma günü olması nedeniyle haftayı izin yapmadan geçiren sarı-kırmızılı futbolculardan bazıları sporculuğa yakışmayan görüntüler verdi. Özellikle de bu konuda hedef isim haline gelen Ryan Donk oldu.



Beşiktaş derbisinin olduğu gün çocuğunun ameliyat olduğunu söyleyerek, Galatasaray açısından büyük öneme sahip bir karşılaşmada görev yapmayan Hollandalı futbolcu, hemen iki gün sonra pistlerde tüm hünerlerini gösterdi. Üstelik eşleriyle değil; modellerle...

Bir arkadaşlarının doğum gününde çekildiği iddia edilen video görüntülerinde, Donk’un elinde nargilenin marpucu bulunurken, yanında bulunan kadın ile samimi bir görüntü içindeydi.



Bu görüntüler, teknik direktör Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i oldukça kızdırdı. Tecrübeli teknik adamın dünkü antrenman öncesinde futbolcularını uyardığı bildirildi. Ancak sarı-kırmızılı yöneticiler bu görüntülerden çok rahatsız oldu. Başkan Mustafa Cengiz ve idareciler. takımın aldığı kötü sonuçların ardından bu şekilde görüntülerin ortaya çıkmasına sinirlendi. Bu arada sarı-kırmızılı taraftarlar da görüntülere sosyal medya aracılığıyla sert tepki göstererek disiplinsizlik eleştirisinde bulundu.

‘Sonradan öğrendim’

Eğlencede bulunan model Elif Çelik, sarı-kırmızılı futbolcularla çıkan eğlence görüntüleriyle ilgili olarak sosyal medya hesabından, “Dün gece (29 Ekim) İstanbul’daki bir eğlence mekanında bir arkadaşımın doğum günü için toplandık. Davetliler arasında sonradan futbolcu olduğunu öğrendiğim kişiler de vardı. Eğlendikten sonra evlere dağıldık. Alem yaptılar iddiaları asılsızdır” açıklamasında bulundu.

Bir fotoğrafla üzeri çizildi!

Teknik direktörlük sürecinde futbolcularının son derece profesyonel olmasını isteyen Fatih Terim, geçen sezon Serdar Aziz’i bir fotoğrafla silmişti. Sivasspor karşılaşmasında mide bulantısı ve halsiz olduğu gerekçesiyle oynamayan futbolcunun eşi, Maldivler’den fotoğraf paylaşmıştı. Bu durum Terim’i kızdırmıştı.