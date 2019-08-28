Alexis Sanchez, Inter'e! Anlaşma tamam...

İtalya Serie A'da Antonio Conte yönetiminde sezona iddialı giren Inter, Şilili yıldız Alexis Sanchez için Manchester United ile anlaşmaya vardı.

Transfer döneminde Manchester ekibinden Romelu Lukaku'yu da kadrosuna katan Inter, Sky Sport'un haberine göre Sanchez'in 12 milyon euroluk maaşının 5 milyon eurosunu ödemeyi teklif etti ve oyuncunun kiralık olarak transferinin sonlanması adına ufak detaylar kaldı.

Transferin kısa sürede sonuçlanması ve Alexis Sanchez'in gün içinde Milano'da sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.