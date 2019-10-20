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Haberler FenerbahçeAli Koç: "Zevksiz bir maçtı"
20.10.2019 - 22:15 | | DHA

Ali Koç: "Zevksiz bir maçtı"

Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-1 yendiği maçın ardından başkan Ali Koç, karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ali Koç: "Zevksiz bir maçtı"

Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-1 yendiği müsabakanın ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Maçın zevksiz geçtiğini söyleyen Koç, "Ortada bir maçtı. İki türlü de olabilirdi skor, biz kazandık. Birkaç vites daha artırmamız lazım. Allah'a şükür kazandık. İdeal kadromuza da dönünce ritmimizi artıracağımızı düşünüyorum dedi.

    Ali Koç: "Zevksiz bir maçtı"
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