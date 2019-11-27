Alkış ve ıslık

Galatasaray tribünleri, Club Brugge karşılaşmasından önce Belhanda ile buzları eritti. Faslı oyuncu, dün tezahüratlarla tribüne çağrıldı. Belhanda da buna yumruk şov yaparak karşılık verdi.



Ancak çıkarken bazı taraftar grupları alkışladı, bazıları da ıslıkladı.

‘Üç puan ellerimizden gitti’

Jean Michael Seri önlerine bakmaları gerektiğini, çok söylenecek bir şey olmadığını belirtti. Fildişi Sahilli futbolcu, “3 puan ellerimizden gitti. Çok çabuk toparlanıp, pazar günü oynayacağımız maça bakmamız gerekiyor. Yeni bir sayfaya geçeceğiz” dedi. Şansları değerlendiremediklerini vurgulayan Seri “Fırsatlarımız oldu ancak bunları gole çeviremedik. Defans olarak da sağlam duramayınca avantajı kaybettik. Sezon sonuna kadar buna dikkat etmemiz gerekecek” ifadelerini kullandı.



Lemina ise, “Hep son dakikalarda gol yiyoruz. Sanırım fedakârlık eksik. Bu yüzden oluyor. Golü yedikten sonra kızdım. Çünkü üç puan ellerimizden gitti” yorumunu yaptı.