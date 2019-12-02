Alkışlar Serdar Aziz’e

Fenerbahçe’de Serdar Aziz’in gösterdiği performans zorlu maçlar öncesi teknik heyeti biraz olsun rahatlatıyor. Tecrübeli stoper, Kasımpaşa maçından sonra Göztepe karşısında da attığı kritik golle takımına önemli bir puan kazandırdı.

Serdar, yan toplardan sıradışı vuruşlarla bulduğu iki golün dışında savunmadaki kritik müdahelelerine Göztepe karşısında da devam etti.

Özellikle az adamla yakalanan savunmada Serdar Aziz’in rakiplerinin fazla olmasına rağmen iyi pozisyon alması sayesinde puanı getiren isimlerin başında oldu.