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04.09.2019 - 08:00

Altay Bayındır zamanı

Sarı-lacivertli takımda Volkan Demirel’in antrenörlüğe geçişi sonrası gözler tamamen Altay Bayındır’a döndü. Volkan Demirel ile Başkan Ali Koç arasında yapılan toplantıda 20 yaşındaki genç kaleciden söz edildi.

Altay Bayındır zamanı

CELAL UMUT EREN

Ankaragücü’nden sezon başı transfer edilen ve direkt olarak 1. kaleciliği alan Altay’ın çok yetenekli olduğundan bahsedildi. Bilhassa Ali Koç’un Altay’dan büyük umutlarının olduğu, Fenerbahçe’de Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel’le devam eden Türk kaleci geleneğinin sürmesini istediğini anlattı.

Hem Fenerbahçe yönetimi hem de Başkan Koç, Altay’ın durumunu Volkan’la da paylaşarak, “Altay çok yetenekli ve çok iyi olacak. Çok da iyi başladı. Senin gibi tecrübeyle çalışmaya ihtiyacı var. Takım arkadaşlarının sana ihtiyacı var. Ancak Altay için daha ayrı bir durum var. Senin tecrüben ve Fenerbahçeliliğin, Altay gibi genç bir kaleci için çok önemli. Senin tavsiyelerin ve desteklerin gelecek yıllar açısından kritik” dedi.

Altay’ı kaleci olarak beğendiğini ekleyen Volkan’ın her türlü hizmete hazır olduğunu ve bundan memnuniyet duyacağını aktardı.

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