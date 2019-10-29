Altay - Görelespor: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turu maçında TFF 1'inci Lig ekibi Altay evinde Bölgesel Amatör Lig takımlarından Görelesporu 1-0 mağlup ederek tur atladı. Altayın galibiyeti müsabakanın 90+1'inci dakikasında konuk ekipten Hasan Namazcının kendi kalesine gol atmasıyla gerçekleşti. Altaylı taraftarlar müsabakaya ilgi gösterirken, Giresun temsilcisini yalnız bırakmayan Görelespor seyircileri kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

3'üncü dakikada Altaylı Oğuzhanın ara pasıyla ceza sahasına giren Leandrinho kaleci İsmailden sıyrılırken topun kontrolünü kaybetti. Defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

10'uncu dakikada Yasinin ara pasıyla ceza sahasına giren Hüsamettinin karşı karşıya vuruşunda kaleci İsmail topu kornere çeldi.

30'uncu dakikada ev sahibi ekip atağında sağdan ceza sahasına giren Hüsamettinin sert şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü.

43'üncü dakikada Yılmaz ceza sahası dışından sert vurdu, top az farkla üstten dışarı gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

49'uncu dakikada konuk ekipten Mikailin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Aydının sektirdiği top kornere gitti.

57'nci sol çaprazdan Hakan çok sert vurdu, top üst direği sıyırarak auta gitti.

70'inci dakikada Adamunun pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yasinin vuruşunda kaleci İsmail köşeye giden topu kornere tokatladı.

78'inci dakikada Yasin sağdan kesti, altı pasta Hüsamettin dokundu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

90+1'inci dakikada sağdan Leandrinhonun kale önüne yaptığı ortada Görelesporlu Hasan Namazcı ters bir vuruşla kendi ağlarını havalandırdı: 1-0. Altay bu skorla tur atlayan taraf oldu.

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Yiğit Peşin (xx), Mikail Can (xx), Hakan Erkan (x)

ALTAY: Aydın (xx) - Yasin (xx), Cenk (xxx), Kutay (xx), Kadir (xx) (Dk. 75 Özgür xx), Adamu (xx) (Dk. 87 Tatos xx), Yılmaz (xx), Leandrinho (xx), Hakan (x) (Dk. 61 Eren xx), Oğuzhan (x), Hüsamettin (x)

GÖRELESPOR: İsmail (xx) - Mikail (xx), Celil (x) (Dk. 57 Burak x), Arda (xx), Ömer (xx), Hasan Namazcı (x), Cengizhan (x), Sezer (x), Berkay (x), Gökan (xx) (Dk. 76 Mertcan x), Burhan (x)

GOL: Dk. 90+1 (KK) Hasan Namazcı (Altay)

SARI KARTLAR: Kadir (Altay) - Sezer (Görelespor)