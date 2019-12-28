Anadolu Efes doludizgin, F.BahÃ§e Beko dip yaptÄ±

Avrupa basketbolunun kulÃ¼pler dÃ¼zeyindeki en Ã¶nemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta maÃ§larÄ± tamamlandÄ±.

GeÃ§en sezon final oynadÄ±ÄŸÄ± THY Avrupa Ligi'nde bu sezonun da baÅŸarÄ±lÄ± takÄ±mlarÄ±ndan Anadolu Efes, sahasÄ±nda Ä°srail'in Maccabi FOX ekibini 99-79 maÄŸlup etti ve 13. galibiyetine ulaÅŸtÄ±. Ergin Ataman'Ä±n Ã¶ÄŸrencileri, 3. girdiÄŸi haftanÄ±n ardÄ±ndan averajla 2. sÄ±raya yÃ¼kseldi.

SÄ±rp baÅŸantrenÃ¶r Zeljko Obradovic yÃ¶netimindeki en kÃ¶tÃ¼ dÃ¶nemini yaÅŸayan FenerbahÃ§e Beko ise Ä°spanya temsilcisi Valencia'yÄ± aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä± uzatmada 100-98 kaybetti. Bu sonuÃ§la FenerbahÃ§e Beko'nun THY Avrupa Ligi'ndeki galibiyet hasreti 4 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±. SarÄ±-lacivertliler, 5 galibiyet ve 11 yenilgiyle 18 takÄ±mlÄ± ligde 15. sÄ±rada yer aldÄ±.

Organizasyonda ÅŸampiyonluk adaylarÄ±ndan Real Madrid, Panathinaikos'u 87-75, Barcelona ise Olympiakos'u 90-80 yendi. Ä°ki Ä°spanya takÄ±mÄ± da 13. galibiyetini elde etti.

SonuÃ§lar

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasÄ±nda alÄ±nan sonuÃ§lar ÅŸÃ¶yle:

CSKA Moskova (Rusya)-AX Armani Exchange Milan (Ä°talya): 78-75

Anadolu Efes-Maccabi FOX (Ä°srail): 99-79

ALBA Berlin (Almanya)-Baskonia (Ä°spanya): 81-57

Panathinaikos (Yunanistan)-Real Madrid (Ä°spanya): 75-87

ASVEL (Fransa)-Khimki (Rusya): 92-88

Zenit (Rusya)-KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z mts (SÄ±rbistan): 58-65

FenerbahÃ§e Beko-Valencia (Ä°spanya): 98-100

Bayern MÃ¼nih (Almanya)-Zalgiris (Litvanya): 73-98

Barcelona (Ä°spanya)-Olympiakos (Yunanistan): 90-80

Puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan puan durumu ÅŸÃ¶yle:

TakÄ±mlarÂ O G M A Y Av. P

1. Real MadridÂ 16 13 3 1363 1227 136 29

2. Anadolu EfesÂ 16 13 3 1360 1231 129 29

3. BarcelonaÂ 16 13 3 1358 1234 124 29

4. Maccabi FOXÂ 16 11 5 1355 1220 135 27

5. CSKA MoskovaÂ 16 11 5 1331 1214 117 27

6. PanathinaikosÂ 16 9 7 1363 1325 38 25

7. Khimki 16 8 8 1397 1393 4 24

8. AX Armani Exchange Milan 16 8 8 1246 1271 -25 24

9. ASVEL 16 8 8 1179 1267 -88 24

10. ValenciaÂ 16 7 9 1296 1328 -32 23

11. KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z mtsÂ 16 7 9 1152 1189 -37 23

12. OlympiakosÂ 16 6 10 1273 1308 -35 22

13. BaskoniaÂ 16 6 10 1177 1269 -92 22

14. Bayern MÃ¼nihÂ 16 6 10 1196 1310 -114 22

15. FenerbahÃ§e BekoÂ 16 5 11 1229 1287 -58 21

16. ALBA BerlinÂ 16 5 11 1296 1358 -62 21

17. ZalgirisÂ 16 4 12 1193 1199 -6 20

18. ZenitÂ 16 4 12 1142 1276 -134 20

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