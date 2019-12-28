Anadolu Efes doludizgin, F.BahÃ§e Beko dip yaptÄ±

Anadolu Efes doludizgin, F.Bahçe Beko dip yaptÄ±!
Anadolu Efes evinde Maccabi FOX'u maÄŸlup ederek averajla 2. sÄ±raya yÃ¼kseldi. Valencia'yÄ± aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä± uzatmada kaybeden FenerbahÃ§e Beko'nun galibiyet hasreti 4 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±.Â
Avrupa basketbolunun kulÃ¼pler dÃ¼zeyindeki en Ã¶nemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta maÃ§larÄ± tamamlandÄ±.
GeÃ§en sezon final oynadÄ±ÄŸÄ± THY Avrupa Ligi'nde bu sezonun da baÅŸarÄ±lÄ± takÄ±mlarÄ±ndan Anadolu Efes, sahasÄ±nda Ä°srail'in Maccabi FOX ekibini 99-79 maÄŸlup etti ve 13. galibiyetine ulaÅŸtÄ±. Ergin Ataman'Ä±n Ã¶ÄŸrencileri, 3. girdiÄŸi haftanÄ±n ardÄ±ndan averajla 2. sÄ±raya yÃ¼kseldi.
SÄ±rp baÅŸantrenÃ¶r Zeljko Obradovic yÃ¶netimindeki en kÃ¶tÃ¼ dÃ¶nemini yaÅŸayan FenerbahÃ§e Beko ise Ä°spanya temsilcisi Valencia'yÄ± aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä± uzatmada 100-98 kaybetti. Bu sonuÃ§la FenerbahÃ§e Beko'nun THY Avrupa Ligi'ndeki galibiyet hasreti 4 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±. SarÄ±-lacivertliler, 5 galibiyet ve 11 yenilgiyle 18 takÄ±mlÄ± ligde 15. sÄ±rada yer aldÄ±.
Organizasyonda ÅŸampiyonluk adaylarÄ±ndan Real Madrid, Panathinaikos'u 87-75, Barcelona ise Olympiakos'u 90-80 yendi. Ä°ki Ä°spanya takÄ±mÄ± da 13. galibiyetini elde etti.
SonuÃ§lar
THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasÄ±nda alÄ±nan sonuÃ§lar ÅŸÃ¶yle:
CSKA Moskova (Rusya)-AX Armani Exchange Milan (Ä°talya): 78-75
Anadolu Efes-Maccabi FOX (Ä°srail): 99-79
ALBA Berlin (Almanya)-Baskonia (Ä°spanya): 81-57
Panathinaikos (Yunanistan)-Real Madrid (Ä°spanya): 75-87
ASVEL (Fransa)-Khimki (Rusya): 92-88
Zenit (Rusya)-KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z mts (SÄ±rbistan): 58-65
FenerbahÃ§e Beko-Valencia (Ä°spanya): 98-100
Bayern MÃ¼nih (Almanya)-Zalgiris (Litvanya): 73-98
Barcelona (Ä°spanya)-Olympiakos (Yunanistan): 90-80
Puan durumu
THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan puan durumu ÅŸÃ¶yle:
TakÄ±mlarÂ O G M A Y Av. P
1. Real MadridÂ 16 13 3 1363 1227 136 29
2. Anadolu EfesÂ 16 13 3 1360 1231 129 29
3. BarcelonaÂ 16 13 3 1358 1234 124 29
4. Maccabi FOXÂ 16 11 5 1355 1220 135 27
5. CSKA MoskovaÂ 16 11 5 1331 1214 117 27
6. PanathinaikosÂ 16 9 7 1363 1325 38 25
7. Khimki 16 8 8 1397 1393 4 24
8. AX Armani Exchange Milan 16 8 8 1246 1271 -25 24
9. ASVEL 16 8 8 1179 1267 -88 24
10. ValenciaÂ 16 7 9 1296 1328 -32 23
11. KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z mtsÂ 16 7 9 1152 1189 -37 23
12. OlympiakosÂ 16 6 10 1273 1308 -35 22
13. BaskoniaÂ 16 6 10 1177 1269 -92 22
14. Bayern MÃ¼nihÂ 16 6 10 1196 1310 -114 22
15. FenerbahÃ§e BekoÂ 16 5 11 1229 1287 -58 21
16. ALBA BerlinÂ 16 5 11 1296 1358 -62 21
17. ZalgirisÂ 16 4 12 1193 1199 -6 20
18. ZenitÂ 16 4 12 1142 1276 -134 20
Â
Â