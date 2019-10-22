Andone, Real'i seviyor

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Yükselen formu başkent ekibinin dikkatini çeken Rumen forvet için, teknik direktör Zidane'ın da özel uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Güncel form durumu dışında, geçmiş performanslarının da futbolcudan çekinilmesinde etken oldu. Futbol eğitimini İspanya'da alan, ülke futbolunu yakından tanıyan, La Liga'da çeşitli takımlarda forma giyen oyuncu, bir çok maçta eflatun-beyazlıların da karşısına çıktı.

1 gol, 2 asist yaptı

Florin Andone Deportivo forması giydiği dönemde, Real Madrid'e karşı sahaya çıktığı maçlarda skora etki etti. Bu maçlarda 1 gol atarken, 2 de asist yaparak 3 golde bizzat yer aldı. Real Madrid maçlarında iyi oynuyor olmasının yanında formunun yükselmesi de rakibi dikkatli olmaya sevk etti.