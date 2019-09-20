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20.09.2019 - 13:44 |

Andone’yi bebek arabasına bindirdiler

Florin Andone’nin ‘Brighton’a geri dönmek istemiyorum’ sözleri, kulübe yakın bir internet sitesi tarafından çok konuşulacak bir görselle ‘köprüleri attı’ şeklinde yorumlandı.

Andone’yi bebek arabasına bindirdiler

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Galatasaray’ın Brighton Hove Albion takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone, Ada basınına bir röportaj verdi. 26 yaşındaki futbolcu, bonservisini elinde bulunduran ve 2023’e kadar sözleşmesi bulunan İngiliz ekibine sitem ederken, geleceğine yönelik de düşüncelerini açıkladı.

Kulübüne 700 bin euro kendisine sezonluk 2.5 milyon euro ücretin ödeneceği Rumen forvet, İngiliz ekibinde aradığı oynama fırsatlarını bulamadığını belirtti. Andone “Brighton’da daha çok forma giymeyi hak ediyordum. Kendime olan güvenimi kaybettim. Brighton’a geri dönmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Kulübe yakın haberler yapan Wearebrighton.com internet sitesi futbolcunun verdiği röportajı kullanarak, oyuncunun sözleriyle ilgili değerlendirmede de bulundu. Kendilerinin yaptığı futbolcuyu oyuncuklarını atan bir çocuk olarak gösterdiği görselle verdiği haberinde site, “Florin Andone köprüleri attı” yakıştırmasını yaptı. Futbolcunun verdiği röportaj ‘sıradışı’ olarak nitelendirildi.

Andone’yi bebek arabasına bindirdiler

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