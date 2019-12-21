Andy Carroll: '2 silahlı gaspçı tarafından 25 dakika kovalandım'

Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler

O dönem West Ham United'ta forma giyen Andy Carroll, 3 sene önce uğradığı soygun girişimini ilk kez anlattı.

Carroll, 2 Kasım 2016'da antrenman çıkışında evine giderken 2 bisikletli gaspçı tarafından saldırıya uğradı. Kırmızı ışıkta dururken yanına yanaşıp silah doğrultan ve saatini isteyen soygunculardan kaçarak antrenman tesisine sığınan Carroll o anları Daily Mail'e böyle anlattı;

'Silahlı 2 bisikletli gaspçı...'

'Hayatınızdan endişe ediyorsunuz. Silahlarını çekmiş iki bisikletli adam tarafından tam 25 dakika boyunca kovalandım. Neredeyse evime gelmişken ani bir kararla geri dönüp West Ham antrenman tesislerine geri dönmeye karar verdim.'

'Kaçmak için ters yöne girdim'

'Kırmızı ışıkları ve hız kameralarını hızla geçtim ve hatta ters yöne bile girdim. Ani dönüş yaptığım için bariyerler nedeniyle diğer şeride geçemedim. Arabalar yanımdan uçarak geçiyordu ve arkamda neler olduğuyla ilgili hiçbir fikrim yoktu, bu çok korkutucuydu. Üzerime gelen kamyon ve arabalardan sıyrılarak geçtim. Bütün bu yol boyunca bisikletliler benim peşimi bırakmadı. Neyse ki antrenman sahasına varmayı başardım. Onlar yüzünden doğum günü partimi kaçırdım. İçki içmeyi sonuna kadar hak ettiğim bir akşamı kaçırdım.' dedi.

Daha sonra yakalanan soygunculardan biri eski suçlarıyla beraber tam 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.