Antalyaspor-Trabzonspor: 1-3

Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 3-1 kazandı.

Trabzonspor'un gollerini 3. dakikada Sörloth, 25. dakikada Nwakaeme ve 45. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Antalyaspor'un golünü ise Celutska 17. dakikada attı.

Bu sonuçla puanını 26'ya çıkaran Trabzoonspor maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Antalyaspor ise 12 puanla 16. sırada kaldı.

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak, Doğukan Sinik (Dk. 75 Amilton), Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Fredy (Dk. 46 Serdar Özkan), Leschuk, Mukairu (Dk. 46 Chahechouhe)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 53 Abdurrahim Dursun), Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı (Dk. 80 Hosseini), Nwakaeme, Sturridge (Dk. 60 Ekuban), Sörloth

Goller: Dk. 3 Sörloth, Dk. 25 Nwakaeme, Dk. 45 Yusuf Sarı (Trabzonspor), Dk. 17 Celustka (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Hakan Özmert, Dk. 88 Serdar Özkan (Antalyaspor) Dk. 59 Sturridge, Dk. 87 Serkan Asan (Trabzonspor)

İlk yarıdan önemli anlar

Karşılaşmanın ilk atağında Trabzospor öne geçti. 3. dakikada Sturridge'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Sörloth'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1

16. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Leschuk'un kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kazanılan köşe atışını Hakan Özmert paslaşarak kullandı. Hakan Özmert, yeniden aldığı topu ceza sahasına ortaladı. Obi Mikel'den seken topla arka direkte buluşan Celustka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

25. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Sağ kanatta kazanılan korneri kullanan Yusuf Sarı'nın ceza sahasına ortasında, ön direkte topla buluşan Sturridge, kafayla meşin yuvarlağı içeriye aktardı. Arka direkte topla buluşan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

37. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, topla buluşan Leschuk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

45. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Nwakaeme'nin ara pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerden ortasında ceza sahası için sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında, ceza sahasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Chahechouhe'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

55. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Diego'nun şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

68. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

71. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

77. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Sörloth'un pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda, top kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

82. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

85. dakikada Ufuk Akyol'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Chahechouhe, Campi'yi çalımlayarak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Chahechouhe'nun vuruşunda, kaleci gole izin vermedi.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig 14. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Trabzonspor'da kadro tercihleri dikkati çekti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, geçen hafta 1-1 eşitlikle sona eren Galatasaray maçının ilk 11'inde ikisi zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Bordo-mavili teknik adamın geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında ilk 11'de yer verdiği ve gördüğü sarı kart sonrası cezalı durama düşen Jose Sosa'nın yerine Abdulkadir Parmak şans buldu.

Karaman, sakatlığı bulunan Joao Pereira'yı kadroya alınmazken, Majid Hosseini ise yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine Serkan Asan ile Daniel Sturridge ilk 11'de sahaya çıktı.

Antalyaspor'da 3 değişiklik

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ilk 11'inde yer alan Aatif Chahechouhe, Charles ve Tarık Çamdal'ın yerine Leschuk, Fredy ve Eren Albayrak'a şans tanıdı.

Öte yandan, Trabzonsporlu oyuncuların seremoni sırasında okunan İstiklal Marşı sırasında yüzlerini statta asılı bulunan Türk bayrağına doğru döndükleri görüldü.

Maçtan önce, yaşamını yitiren Trabzonspor'un eski oyuncusu Tuncay Mesci için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.