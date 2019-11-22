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22.11.2019 - 20:36 |

Arda Turan, Fatih Terim ile kucaklaştı!

Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir'i ağırlarken maç öncesi Arda Turan'ın Fatih Terim'in yanına gitmesi dikkat çekti.

Arda Turan, Fatih Terim ile kucaklaştı!

Celal Umut Eren / Skorer

Medipol Başakşehir'de Arda Turan, Galatasaray maçının kadrosunda yer aldı ve yine yedek kulübesinde oturdu.

Geçen sezon da eski takımına karşı kadroda bulunan Arda, eski kulübünde tanıdığı herkesle görüştü. Ancak esas gözler Fatih Terim-Arda Turan ikilisine döndü.

Maç öncesi rakip yedek kulübesine giden Terim, Okan Buruk'a başarı diledi. 

Arda Turan maç öncesi Fatih Terim'in yanına giderek eski hocasına sarıldı. İkili kısa bir süre sohbet ettikten sonra birbirlerine başarılar dileklerinde bulundu.

Arda Turan, Fatih Terim ile kucaklaştı

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