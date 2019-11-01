Arsenal taraftarından Xhaka’ya tehdit mesajı

Arsenal'in Crystal Palace ile oynadığı maçta oyundan alındığı esnada taraftarın ıslıkladığı ve yuhaladığı Granix Xhaka’ya taraftarlar tehdit mesajı gönderiyor. Yaşanan bu durumlar ile ilgili Xhaka kulübün Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. İsviçreli futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü olanları düşünmek için biraz zaman ayırdıktan sonra, hızlıca bir cevap hazırlamak yerine sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Oyundan alındığım sırada yaşanan olaylar beni derinden sarstı. Bu kulübü seviyorum ve daima hem saha içinde hem de saha dışında yüzde yüzümü veriyorum. Taraftarlar tarafından anlaşılmamış olmak, son dönemde sosyal medyada ve maçlarda sık sık tekrar edilen hakaretler beni derinden yaraladı. İnsanlar, 'Bacaklarını kıracağız', 'Karını öldüreceğiz, 'Umarım kızın kanser olur' gibi şeyler söyledi. Bunlar beni tahrik etti ve Pazar günkü maçta dışlandığımı hissettiğim an bardağı taşıran son damla oldu. O durumda hislerime yenik düştüm ve takımımızı destekleyen taraftar gruplarına, bana pozitif yaklaşan insanlara karşı saygısızca bir tepki gösterdim. Niyetim bu değildi ve eğer insanlar bu şekilde düşündüyse özür dilerim.

Dilerim ki bu oyuna en başta neden gönül verdiğimizi hatırlayarak karşılıklı saygı duyduğumuz noktaya geri döneriz. Haydi, hep birlikte pozitif bir şekilde ileri doğru yol alalım.”