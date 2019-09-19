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19.09.2019 - 16:40 | | Fanatik

Asamoah Gyan'ın yeni adresi Hindistan

Son iki sezonu Süper Lig ekibi Kayserispor'da geçiren Ganalı santrfor Asamoah Gyan'ın yeni takımı belli oldu. 33 yaşındaki Ünlü golcü, Hindistan Ligi'nin yolunu tuttu.

Asamoah Gyan'ın yeni adresi Hindistan

Son iki sezonu Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da geçiren Ganalı santrfor Asamoah Gyan, bu yaz sarı kırmızılı ekipten ayrıldıktan sonra uzun bir süre boşta kalmıştı. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki golcü oyuncunun yeni rotası ise bugün resmen belli oldu.

Hindistan ligi ekiplerinden NorthEast United kulübü, transferi resmi Twitter hesabından yayınladığı bir videoyla duyururken yıldız isim için "Takıma hoş geldin." mesajını paylaştı. Gyan, Asya kıtasında daha önce de Al-AinAl-Ahli ve Shanghai SIPG takımlarının formalarını giymişti.

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