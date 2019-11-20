Aslan’ın hedefi Nazım
Sağ bekte Mariano’dan memnun olmayan Galatasaray, Antalyaspor’un milli futbolcusu için kapıyı çalacak. Transferin gerçekleşmesi durumunda yerli oyuncu kalitesi de yükselecek.
Galatasaray, Antalyaspor’un milli futbolcusu Nazım Sangare’yi radarına aldı.
Andorra‘ya karşı ilk kez resmi bir maçta milli formayı giyen ve performansı ile dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonu bitmesi, sarı-kırmızılıları iştahlandırdı.
Galatasaray’da devre arasında Marino’nun gideceği planları yapılırken, Nazım Sangare’nin ocak ayında transfer olması için Antalyaspor’a teklif yapılacağı öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların son iki sezondaki performansı ile dikkat çeken Nazım Sangare’yi alarak takımdaki yerli kalitesini de yükseltmek istediği bildirildi.
Mariano’yu devre arasında 1.5-2 milyon euroya satmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, buradan gelecek paranın bir bölümü ile Nazım’ı transferini gerçekleştirmek istiyor. Antalyasporlu futbolcunun transferiyle Galatasaray bir taşta iki kuş vuracak.
Cim-Bom, bir taraftan sağ bek problemini çözecek, diğer yandan da kaliteli bir yerli futbolcu kazanacak. Böylece teknik kadronun eli rahatlayacak.