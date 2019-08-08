Aston Villa'dan kötü haber geldi! Diagne...

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İngiltere’de transfer döneminin bitmesine saatler kala Aston Villa’dan sürpriz bir açıklama geldi. Galatasaray’ın elden çıkarmak istediği forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile ilgilenen Aston Villa, transferi resmen kapattıklarını bildirdi. İngiliz kulübünün menajeri Dean Smith, sahip olduğu kadroyla mutlu olduğunu dile getirdi.

Smith, artık başka bir oyuncu istemediğini ekleyip, “Transfer döneminin son gününde başka bir oyuncuyla sözleşme imzalamayacağız. Transfer bitti. Yaz dönemi için uyguladığımız A planını kullandık. Her şey yolunda gitti” dedi. 12 yeni transfer yapan Aston Villa, 130 milyon sterlini aşan bir harcamayı da hayata geçirdi.