Atletico Madrid - Monaco: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda konuk ettiği Monaco'yu 2-0 yenen Atletico Madrid, son 16 turuna kalmayı garantiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 5. haftasında, TSİ 20:55'te oynanan iki karşılaşma sona erdi.

A Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid, Metropolitano Stadı'nda ağırladığı Fransa temsilcisi Monaco'yu 2. dakikada Benoit Badiashile (kendi kalesine) ve 24. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle 2-0 yendi.

Monaco'da Radamel Facao, 83. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Atletico Madrid'de ise Stefan Savic, 82. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Atletico Madrid, puanını 12'ye çıkararak A Grubu'nda maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, 9 puanlı Borussia Dortmund ile son 16 turuna kalmayı garantiledi. Monaco ise 1 puanla grupta son sırada kalarak Avrupa arenasına veda etti.

D Grubu mücadelesinde ise Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenilen Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansı kalmadı. Grupta oynanacak 6. hafta maçlarının sonucuna göre, Galatasaray veya Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi'ne vize alacak.



