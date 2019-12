Maçın başlangıç kadroları ilgi çekici. Beşiktaş 27,2… Kayserispor 27,9 yaş ortalamasıyla buluşuyor santrada. Bir de şu var: Süper Lig’in en genç oyuncusu 15 yaşındaki Emre Demir Kayserispor’un kadrosunda. Kim bilir, Kayserispor belki de geleceğini arıyor… Sadece Emre’yi değil, 17 yaşındaki Nurettin’i de sürüyorlar sahaya. Beşiktaş’ta ise geleceğin umutları olarak alkışlanabilecek 20 yaş altı oyuncu yok. Aksine, ilk yarıda atılan üç golün sahipleri (Atiba 36, Gökhan 34, Burak 34) genç Emre’nin amcaları (!) yaşında. Futbolun güzel yanı da bu. Bazen babalarla evlatları, bazen de amcalarla yeğenleri (!) buluşturuyor. Her şey bir yana… Golcüler, Adebayor dahil, 30’un üzerinde olsalar da ben geleceği ve gençleri alkışlıyorum.

Maça dönersek… Abdullah Avcı ve futbolcuları, sezonun belki de en rahat, en verimli maçını dün oynadılar. Saha içindekilerle tribündeki taraftarlar coşkuyla kucaklaşıp birlikte üçlü çektiler. Kalbi kırık Oğuzhan’ın gönlü alındı. Takım tam bir uyum ve enerjiyle koştu, makine gibi çalıştı.

Alkışlananlardan biri de Abdullah Avcı’ydı. Futbolcuları, toplu halde üçlü çektirdikten sonra hocalarını da buyur ettiler sahaya. Koridordan çıktı geldi ve sevgi ile alkışlarla kutlama turu attı.

Beşiktaş’ın dört gollü galibiyetinde skordan daha da güzel ve alkışlanacak olan şey, takımın uyum içinde önceden çalışılmış pozisyon ve varyasyonlarla keyif veren oyundu. Bu oyunda özellikle Burak Yılmaz’ın takdir edilmesi gerekir. Uzun süren sakatlık sonrası Milli Takım’a ve Beşiktaş’a dönüşünde eski formunu yakalayabilmek için olağanüstü çalıştı. Ayağına atılan toplara “tıkmatik” dokunuşlarla kendini gösteren golcülere karşılık, kurguya da katıldı. Buluştuğu her topu akıllı ve yaratıcı hamlelerle birlikte takımca bir işbirliğine dönüştürerek oyuna keyif kattı. Atiba’nın ,Gökhan’ın attığı goller takım oyununa katılmış bireysel renklerdi. Karius dahil tüm oyuncular sahanın her yanında uyumlu, yüksek tempolu bir oyun sergilediler. Bu maçta kötü oynayan veya hayal kırıklığı yaratan biri var mıydı? Ben göremedim. Hakçası o keyifli oyun karşısında pek de aramadım zaten hepsi de alkışı hak etti. Kayserispor’da yaşanan sıkıntılara rağmen sportmence oyuna ortak olma niyeti vardı. Veda eden Adebayor da golüyle herkese çiçek attı.

Dünkü sonuçla şunu söyleyebiliriz. Avcı ve tayfaları artık rotaya girdiler. Kaptan’ın emri de açık: Tam yol ileri!