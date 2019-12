Beşiktaş-Gençlerbirliği maçları Süper Lig’in en kargaşalı kapışmalarından biri olarak biliniyor. Futbol seyircisinde tiryakilik ve alışkanlık yaratmış bir gelenek havası oluşturuyor. Futbol seyircisi kaldı mı, derseniz, ayrı bir tartışma konusu…

Her neyse… Dünkü maç da başlangıçtan itibaren kaotik görüntüler vermeye başladı. Beşiktaş rakip ceza alanına her girişinde adeta duvara çarpıyor ve topu kaybediyordu. Oradan uzun paslarla kontralara çıkan Gençlerbirliği, üst üste kornerler kazanmaya başladı mesela. Uzaktan yakından şutlar denedi. Tatsız ve sert yaklaşımlarla Beşiktaş’ı yıldırmayı amaçladı.

Hepsi olabilir. Şaşılacak bir şey yok. Ancak Nadir’in (Dk. 11) ve Yasin’in (Dk.36) kırmızı kartlarla oyun dışı kalmaları çok ayıp! Bu hareketlerin sporculukla, efendilikle, fair play’le ilgisi yok. İlkinde Vida ile sert mücadelesinde devam kararı... Nadir, ısrarla itiraz ediyor, faul istiyor. Sarı kart… Sonrasında Aydınus’un arkasında söylenmeye devam ediyor. (İçerik bilmiyoruz)… Bu defa kırmızı kart çıkıyor. İkinci sarı filan değil… Doğrudan kırmızı kart bu. Demek ki içerik de pek nitelikli değil. 36’da Yasin, topa sahip olan Ljajic’e takım arkadaşlarının peş peşe müdahalesinden sonra ayak bileklerine kayarak son darbeyi indiriyor. Önce sarı, VAR müdahalesiyle doğrudan kırmızı kart!

Oldu mu yani! Oyun diye bize sunduklarına bakın! İçinde edepsizlik var.., Gaddarlık var. Kabalık var. Kuralsızlık var. En önemlisi şımarık egolar var. Kardeşler, sanki kahramanlık yapmış gibi o haller, tavırlar nedir ? Sadece sizler değil, Türkiye’de futbolu bambaşka duygu ve dürtülerle oynayan futbolcular var. Maalesef ne oyuna, ne de kurallara saygı gösteriyorlar.

Gördünüz mü? Yukarıdan beri bir türlü gelemedik Ayite’nin golüne. Candeias’ın sağ çaprazdan şutunu Karius kesemeyince Ayite de kolayca atıveriyor. Beşiktaş defansı ? Seyrediyor.

İkinci yarıda oyun her yanıyla Beşiktaş’ın. Maçın başından beri orta alanda devriye gezen, fırsatını bulduğunda destroyer gibi hücuma katılan Atiba başlıyor gösteriye. Önce güzel bir asist : Vida atıyor golü. Ardından N’Koudou’ya bir asist daha. N’Koudou da Ertaç’ın üstünden nefis bir aşırtmayla atıyor golünü… Derken, ikinci yarının başında boş bıraktığı makama dönen Oğuzhan, yine Atiba’nın asistiyle çakıyor golünü. Yetmedi, bitmedi… Bu defa asist Caner’den, gol Atiba’dan. Sabaha kadar alkışla bitmez. Ve sahanın en yaşlı adamı, bu Kanadalı amca!.

Yine de oyuna bakmakta yarar var. Dokuz oyuncuya karşı bu skora rağmen “ezici” galibiyet sayılır mı? Hayır. İlk yarıda Avcı’nın istediği oyunu oynayabildi mi? Hayır. Peki olaylara, geri düşmesine rağmen reaksiyon gösterip isyan ederek kendine dönebildi mi? Evet!

Tam da tatile çıkarken… Yaşadığı ve yaşattığı onca sorundan sonra taraftarlarına bir nefes armağan ediyor Beşiktaş. Zirve iddiasının devamı… Tatilde çalışırlarsa tabii!.