Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayBakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik mesajı
07.08.2019 - 23:40| İSTANBUL / DHA

Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında rakibi Akhisarspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götüren Galatasaray'ı kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım futbolcularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Akhisarspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."

İşte yılın golü! Messi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Liverpool-Norwich: 4-1

Liverpool-Norwich: 4-1

Fatih Terim: Enrico Chiesa, oğlundan daha büyük oyuncuydu

Fatih Terim: Enrico Chiesa, oğlundan daha büyük oyuncuydu

Ünlü raket Murray kortlara dönüyor

Ünlü raket Murray kortlara dönüyor

Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı golcü

Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı golcü

Sıradaki Haber