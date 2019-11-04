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Haberlerİtalya Serie ABalotelli'ye ırkçı saldırı! Maçı yarıda bırakmak istedi...
04.11.2019 - 09:32 |

Balotelli'ye ırkçı saldırı! Maçı yarıda bırakmak istedi...

Avrupa'da devam eden ırkçılık skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Bu kez başroldeki isim Mario Balotelli...

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Irçkçılık skandalların bir yenisi İtalya'da gündeme geldi. Brescia forması giyen Mario Balotelli, Verona ile oynanan maçta ırkçı saldırılara maruz kaldı.

Bir pozisyon sonrası taraftarların tezahüratlarını duyan golcü futbolcu maçı yarıda bırakmak istedi.

Sinirlenerek topu sert bir şekilde tribünlere yollayan Balotelli'yi takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Verona'nın Brescia'yı 2-1 mağlup ettiği takımının tek golü 85. dakikada Mario Balotelli'den geldi.

 Daha önce de olmuştu

İtalya Serie A'da daha önce Napoli forması giyen Kalidou Koulibaly de ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

 

Balotelliye ırkçı saldırı Maçı yarıda bırakmak istedi...

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