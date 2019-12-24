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24.12.2019 - 13:37 |

Barcelona'da Neymar sesleri yükseliyor

Barcelona’da Neymar hazırlığı yeniden başladı. Brezilyalı futbolcunun 2020 yaz döneminde kadroya katılması hedefleniyor.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Avrupa’da Neymar’ın transfer geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler devam ediyor. Mundo Deportivo’da yapılan haberde Barcelona’nın Neymar’ı transfer etmek istediği belirtildi. Barça’nın Brezilyalı futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Bunun için  de 2020 yaz transfer döneminde Neymar’a imza attırmayı amaçladığı dile getirildi. PSG ile sözleşmesi 2022’de bitecek olan Neymar için Katalan kulübünün çeşitli opsiyonlar hazırladığı bildirildi.

Ya takas yoluyla ya da peşin parayla transferin biteceği aktarıldı.

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