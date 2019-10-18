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18.10.2019 - 09:39 | | İSTANBUL (AA)

Başakşehir'in konuğu Göztepe

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Başakşehir'in konuğu Göztepe

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Son 5 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile haftaya 11 puanla 6. sırada giriyor.

Konuk Göztepe ise 9 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Visca'nın durumu belirsiz

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca'nın durumu maç gününde netlik kazanacak.

Visca, Bosna Hersek'in, Finlandiya'yı 4-1 yendiği maçın 18. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Turuncu-lacivertli ekipte, omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic bu mücadelede de forma giyemeyecek.

 

 

 

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