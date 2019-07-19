FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ali KoÃ§, "19.07 DÃ¼nya FenerbahÃ§eliler GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla bir kutlama mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n YouTube sayfasÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda Ali KoÃ§, FenerbahÃ§eli taraftarlarÄ± yeni sezon formasÄ±yla selamladÄ±.

KoÃ§, paylaÅŸÄ±mda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"FenerbahÃ§e'mizin renklerini, ÅŸanlÄ± bayraÄŸÄ±nÄ± ve gÃ¼Ã§lÃ¼ armasÄ±nÄ± dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda gururla temsil eden tÃ¼m taraftarlarÄ±mÄ±zÄ±, derneklerimizi ve kongre Ã¼yelerimizi, stadÄ±mÄ±zdan dÃ¼n lansmanÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yeni sezon formamÄ±zla beraber sevgi ve saygÄ±yla selamlÄ±yorum. BugÃ¼n kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n kuruluÅŸunu simgeleyen, camiamÄ±zÄ±n gÃ¶nlÃ¼nde Ã§ok ayrÄ± bir yeri olan asÄ±rlÄ±k Ã§Ä±narÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶lgesinde, kÃ¶klÃ¼ tarihimizi simgeleyen 19 Temmuz gÃ¼nÃ¼."

SarÄ±-lacivertli taraftarlarÄ±n her ÅŸartta kulÃ¼bÃ¼n yanÄ±nda olduÄŸunu vurgulayan KoÃ§, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bu bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼bÃ¼n bir parÃ§asÄ± olan, ellerinden gelen tÃ¼m destekleriyle tribÃ¼nlerde, salonlarda, gerektiÄŸinde sokakta iyi gÃ¼nde kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nde sonsuz bir fedakarlÄ±k ve aidiyet duygusuyla FenerbahÃ§e'nin yanÄ±nda olan, yeri geldiÄŸinde sarÄ±-lacivert, yeri geldiÄŸinde fener olan tÃ¼m taraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n '19 Temmuz DÃ¼nya FenerbahÃ§eliler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ canÄ±gÃ¶nÃ¼lden kutlarÄ±m."

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n, taraftarlarÄ±nÄ±n desteÄŸiyle her tÃ¼rlÃ¼ zorluÄŸun Ã¼stesinden geleceÄŸini aktaran baÅŸkan Ali KoÃ§, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸu ÅŸekilde tamamladÄ±: "Bu kulÃ¼p sizinle gÃ¼Ã§lÃ¼, sizlerle ayrÄ±calÄ±klÄ±. Sizlerin desteÄŸiyle her tÃ¼rlÃ¼ zorluÄŸun Ã¼stesinden gelecek gÃ¼ce sahiptir. YarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her kulvarda zirveye oynayan bir spor kulÃ¼bÃ¼nden daha fazlasÄ± anlayÄ±ÅŸÄ±yla, camiasÄ±yla Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek olan bir FenerbahÃ§e dileÄŸiyle, birlik ve beraberliÄŸin hiÃ§ eksilmediÄŸi sarÄ±-lacivert baÅŸarÄ±larla dolu daha nice 19 Temmuzlar temenni ediyorum. Bir kez daha iyi ki varsÄ±nÄ±z, iyi ki FenerbahÃ§e var, iyi ki FenerbahÃ§eliyiz."

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