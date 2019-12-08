Belhanda ile barış

Cim-Bom’da taraftarla arası bir iyi, bir kötü olan Younes Belhanda, Alanyaspor karşılaşmasından önce tribünlerle barıştı.

Tribünlerin tepkisine rağmen teknik direktör Fatih Terim’in vazgeçmediği isimlerden olan Faslı oyuncu, karşılaşmadan hemen önce takımların ısındığı sırada sarı-kırmızılılar her futbolcuyu tek tek tribüne çağırırken Younes Belhanda’yı da es geçmedi. Belhanda tribünlere giderek hem ‘oley’ çektirdi hem de yumruk’ şov yaptı.

Maçın başlamasının ardından inisiyatif de alan Galatasaraylı oyuncu, penaltıda da topun başına geçti. Daha önce atışı kullanmak için Babel ile yaptığı tartışması hatırlanan Belhanda, dün penaltıyı gole çevirdi.



4. penaltı oldu

Galatasaray böylece bu sezon Süper Lig’de en fazla penaltı golü atan takımlar arasına girdi. Cim-Bom ile birlikte Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor’un da 4’er penaltı golü bulunuyor.

Sarı-kırmızılıların penaltı gollerini Belhanda (2), Andone ve Babel atarken, Selçuk İnan ise Denizlispor karşısında atışı gole çevirememişti.