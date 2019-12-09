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09.12.2019 - 08:00 |

Belhanda mesajı aldı!

Galatasaray’da Youness Belhanda sevinci yaşanıyor.

Belhanda mesajı aldı!

Galatasaray’da Youness Belhanda sevinci yaşanıyor.Galatasaray’da Youness Belhanda sevinci yaşanıyor.Teknik direktör Fatih Terim’in, Alanya maçı öncesi Faslı futbolcu ile konuşarak, “Çok tepki alıyorsun. Normal şartlarda oynaman zor. Tepki de var. Buna rağmen sana yine de şans vereceğim. Çık ve kendin için yeni bir sayfa aç” dediği öğrenildi. Bu görüşmeden olumlu etkilenen Belhanda, Alanyaspor maçının iyileri arasında yer aldı. Faslı futbolcunun özellikle ilk yarı sergilediği performans teknik heyetin yüzünü güldürdü.Belhanda’nın oynadığı futbolun yanında taraftarla barışması da sarı-kırmızılı teknik heyeti sevindirdi. Takıma üç puan kazandıran penaltıyı kullanan isim de olan Faslı oyuncunun, Şampiyonlar Ligi’nde de inisiyatif alarak kendini göstermek isteyeceği ifade edildi.

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