Belhanda’ya yeni teklif

Galatasaray’da devre arasında satılması planlanan Belhanda için, Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr’ın yeniden devreye girdiği iddia edildi. Suudiler geçen sezon başında da bu oyuncuya talip olmuştu.



Al Nassr’ın nasıl bir teklifle geleceği bilinmezken, sarı-kırmızılıların 10 milyon euroluk bir satış planladığı belirtildi.

Daha önce Suudi Arabistan’a gitme fikrine soğuk bakan 29 yaşındaki futbolcunun bu kez nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor. Belhanda’nın gitmek istememesi durumunda planlar altüst olacak.