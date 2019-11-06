Bernabeu’da Galatasaray’a meşale operasyonu!

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler - Real Madrid-Galatasaray maçı öncesinde İspanyol polisi teyakkuza geçti. Marca gazetesinin haberine göre bu gece Bernabeu Stadı’nda Madrid polisi, Galatasaray taraftarına yönelik meşale karşıtı operasyon yapacak.

Çocukların ve yiyeceklerin içi aranacak

Özellikle çocukların üstleri ve taraftarların beraberinde getirdikleri abur cuburlarda detaylı aramalar gerçekleştirileceği bildirildi. Galatasaray’ın daha önceki Bernabeu ziyaretinde geniş güvenlik önlemleri alınmasına rağmen sarı-kırmızılıların bir çok meşale sokması nedeniyle bu kez işin daha sıkı tutulduğu belirtildi.

300 polis özel olarak görevlendirildi

1200 kadar Galatasaray taraftarının tribünde olması beklenen maçta, meşale karşıtı operasyon için 300 polisin özel olarak görevlendirildiği duyuruldu. 300 kişilik ekibin ulusal polis, atlı polis ve müdahale birimlerinden oluşacağı aktarıldı. 2013 yılında Bernabeu’da Galatasaray taraftarları bir çok meşale yakmıştı.