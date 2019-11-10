Beşiktaş-Denizlispor ile 39. randevuda! Maç saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 11. haftanın en önemli müsabakalarından biri bu akşam Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Denizlispor arasında oynanacak. Geride kalan 10 haftada ligde topladığı 15 puan ile 8. sırada yer alan Beşiktaş sahasında lig'e bu sezon yükselen Denizlispor'u konuk edecek. Süper Lig'de Denizlispor ile çıktığı 38 maçın 26'sında galip gelen taraf olan Beşiktaş 8 maçta berabere kalırken sadece 4 maçtan mağlup olarak ayrıldı. Peki Beşiktaş-Denizlispor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-DENİZLİSPOR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Denizlispor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Hakem Özgür Yankaya'nın düdük çalacağı müsabaka beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak. Süper Lig'de 15 puanla 8. sırada yer alan Beşiktaş maçı kazanması halinde puanını 18'e yükseltecek.

Denizlispor 11 maçtır kazanamıyor

Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 11 maçtır mağlup edemiyor. Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 11 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 8 randevuyu ise kaybetti. Rekabetteki son 11 maçta Beşiktaş 10 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.

Denizlispor'un deplasmanda tek galibiyeti 1996'da

Beşiktaş, İstanbul'daki maçlarda Denizlispor'a galibiyet sayısında fark attı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki 19 maçın 14'ünü kazandı, sadece bir kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı. İstanbul'da siyah-beyazlıların 33 golüne, yeşil-siyahlılar 14 golle karşılık verdi. Denizlispor, Beşiktaş karşısında İstanbul'daki tek galibiyetini 1995-1996 sezonunun ikinci yarısında, 5 Mayıs 1996 tarihinde 4-0'lık skorla aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Caner, Ruiz, Vida, Gökhan, Atiba, Elneny, Ljajic, Diaby, Boyd, Burak

Yukatel Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Oğuz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Zeki, Murawski, Olcay, Aissati, Barrow, Mehmet Akyüz