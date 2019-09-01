Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray transfer haberleri... Transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Transfer sezonunun bitimine saatler kala art arda transfer haberleri geliyor. Galatasaray son olarak Ramadel Falcao'yu transfer ederken Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu bitimeye çok yakın... Beşiktaş'ta ise Aboubakar sesleri iyice yükseliyor. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray transfer haberlerinde son durum...

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Aboubakar transferi için Porto'yla anlaştı!

Porto'nun golcü oyuncusu Vincent Aboubakar'la ilgili Portekiz basınından gelen son iddia, Beşiktaş taraftarlarını bir hayli heyecanlandırdı. Ülkede yayım yapan A Bola gazetesi, bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Kamerunlu santrforun her an Siyah Beyazlılar'la sözleşme imzalayabileceğini yazdı.

Beşiktaş yönetiminin 27 yaşındaki eski futbolcunun kiralanması konusunda Porto'yla her konuda anlaşmaya vardığını yazan gazete, transfer konusundaki nihai kararın yıldız isim için yapılacak sağlık kontrollerinin ardından verileceğini duyurdu. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından Porto'da altıncı forvet konumuna gerilemişti.

Beşiktaş, Lois diony transferi için görüşmelere başladı!

Burak Yılmaz'ın beklenmedik sakatlığının ardından kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek için harekete geçen Beşiktaş'ın Saint Etienne forması giyen Lois Diony'yi transfer etmek için görüşmelere başladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferini bitiriyor! İşte bonservisi...

Fenerbahçe, adeta yılan hikayesine dönen Luiz Gustavo transferinde artık mutlu sona çok yakın gibi görünüyor. Fransız basınından bugün gelen haberlerde Sarı Lacivertliler'in Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmaya çok yakın olduğu duyurulurken Olimpik Marsilya'yla yapılacak anlaşmanın detaylarının da netleştiği ifade edildi.

Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, Nantes'ta forma giyen Valentin Rongier'nin kulübüne Marsilya'ya gitmek için baskı yaptığını ve bu gelişme sonrası hem söz konusu transferin hem de Gustavo'nun Fenerbahçe'ye gelmesinin önünün açıldığını yazdı. Haberde Sarı Kanarya'nın 32 yaşındaki ön libero için 7 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Durmusi olmazsa Dario Melnjak

Sol bekte alternatif sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, İtalyan ekibi Lazio’da forma bulmakta zorlanan Rıza Durmusi için son bir teklif daha yaptı. Kanarya, 25 yaşındaki Danimarkalı futbolcu ile anlaşamazsa rotasını Rizespor’a çevirecek. Kanarya, Karadeniz ekibinde forma giyen Dario Melnjak için son bir kez daha nabız yoklayacak.

GALATASARAY

Son dakika | Falcao'nun geliş saati değişti...

Galatasaray'da Radamel Falcao hareketliliği sürüyor. Transfer görüşmeleri KAP'a bildirilen Kolombiyalı golcünün geliş saati değişti.

Galatasaray Kulübü daha önce yaptığı açıklamada Falcao'yu taşıyan uçağın saat 16:00'da iniş yapacağını duyurmuştu.

Fanatik'in ulaştığı bilgilere göre Kolombiyalı golcünün uçağı rötar yaptı. Falcao'nun uçağının 3.5 saat rötarla 19:30'da genel havacılık terminaline ineceği öğrenildi.

Bu arada Galatasaraylı taraftarlar saatler öncesinden Yeşilköy'de bulunan genel havacılık terminaline akın etmeye başladı.

Mbaye Diagne imzayı atıyor!

Aylardır peşinden koştuğu Radamel Falcao'nun transferinde mutlu sona ulaşmayı başaran Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'yle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, Senegalli golcünün çok kısa bir süre içerisinde yeni takımıyla sözleşme imzalayacağını duyurdu.

Ülkede yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Belçika ekiplerinden Anderlecht'in önümüzdeki saatlerde 27 yaşındaki santrforun transferini resmiyete kavuşturacağını yazdı. Haberde yıldız futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanacağı kaydedildi.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de fileleri 30 kez sarsarak gol krallığına ulaşan ve lig tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu unvanına sahip olan Diagne'nin bonservisi için Kasımpaşa'ya toplamda 13 milyon euro ödemişti.