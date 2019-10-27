Beşiktaş - Galatasaray: 1-0

Süper Lig'de 9. haftanın kritik müsabakası Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.

Müsabakada tek golü 69. dakikada Umut Nayir attı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 12'ye çıkarıp 10. sıraya yükseldi. Galatasaray ise 13 puanla 7. sırada yer aldı.

Önemli pozisyonlar

Maçın 47. saniyesinde Umut Nayir ceza sahası içi sağ çarprazından kaleyi yokladı. Şutu Muslera kurtardı

Galatasaray sağ taraftan Feghouli ile etkili geldi. 26. dakikada yaşanan pozisyonda son olarak vuruşu yapan Andone topu auta yolladı.

31. dakikada Feghouli'nin ceza sahası girişinden şutu az farkla auta çıktı

48' Lens'in sağ taraftan ortaladığı topla ceza sahası içinde buluşan Umut'un vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 86 Necip Uysal), Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Lens (Dk. 64 Ljajic), Diaby, Caner Erkin, Umut Nayir (Dk. 82 Güven Yalçın)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina (Dk. 78 Seri), Feghouli (Dk. 78 Adem Büyük), Belhanda (Dk. 68 Emre Mor), Babel, Andone

Gol: Dk. 69 Umut Nayir (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 53 Babel, Dk. 59 Marcao, Dk. 62 Mariano (Galatasaray), Dk. 77 Caner Erkin, Dk. 89 Necip Uysal (Beşiktaş)

Ljajic sürprizi

Beşiktaş'ta ilk 11'de kesin olması beklenen Ljajic'in yokluğu şaşkınlık yarattı. Avcı, Ljajic'in yerine Diaby'e görev verdi.

Donk açıkladı: Bu akşam yokum

Sarı kırmızılı takımda oğlu ameliyat olan Ryan Donk, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini sosyal medyadan açıkladı.

İşte Donk'un açıklaması:

Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım.

Maçtan dakikalar

1. dakikada hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta Lens'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Umut Nayir'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı.

9. dakikada Lemina'nın ceza sahası içinde kaptırdığı topu Lens doğrudan kaleye gönderdi, meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

26. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında meşin yuvarlakla altıpas önünde buluşan Andone'nin vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

31. dakikada Feghouli ceza saha dışından sağ çaprazdan şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

47. dakikada Caner Erkin'in ara pasında topla buluşan Diaby ceza yayı içinde önde olan Muslera'nın üzerinden meşin yuvarlağı aşırttı. Muslera topu son anda kornere çeldi.

48. dakikada Lens'in sağdan ortasında Galatasaray ceza alanı içinde oluşan karambolde son olarak topla buluşan Umut Nayir'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

68. dakikada Umut Nayir'in uzak mesafeden şutunda kaleci Muslera, topu kontrol etti.

69. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa Umut Nayir ön direkte kafayla vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

81. dakikada Babel'in soldan ortasında Adem Büyük arka direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak Karius'ta kaldı.

90. dakikada Necip Uysal'ın ceza sahası içinde ters kafa vuruşunda Karius köşeye giden topu son anda kurtardı.

Derbi, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz perşembe günü iç sahada 2-1 kaybedilen Braga maçının 11inde 5 değişikliğe gitti. Avcı, Braga maçında penaltı kaçıran Ljajicin yerine sakatlığını atlatan Diabyi, Necipin yerine sağ bekte Gökhan Gönülü, Oğuzhanın yerine Atibayı, Boydun yerine Lensi, Güvenin yerine ise Umut Nayiri görevlendirdi.

Kaleyi Kariusa emanet eden Avcı, savunmayı Gökhan, Vida, Roco ve Rebochodan oluşturdu. Braga maçında riske edilmeyen Atibayı orta sahada Elneny ile birlikte görevlendiren Avcı, sağ kanatta Lens, 10 numarada Diaby, sol kanatta ise Caner Erkini görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Braga maçında siyah beyazlıların tek golünü atan Umut Nayir oldu.

Siyah beyazlıların derbideki 11i şu şekilde: Karius - Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Caner, Umut.

PENALTI KAÇIRAN LJAJIC KULÜBEDE

Siyah beyazlılarda Galatasaray derbisinde Sırp yıldız Adem Ljajic, yedek kulübesinde yer aldı. Sezon başından beri gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Ljajic, Braga maçında da kaçırdığı penaltı sonrasında tepki görmüştü. Abdullah Avcı, bu maç öncesinde sakatlığını atlatan Diabyi Ljajicin yerine 11de görevlendirdi.

ISLIKLANAN CANER 11DE

Siyah beyazlılarda son haftaların eleştirilen bir başka ismi Caner Erkin ise derbi maça 11de başladı. Braga maçında yenilen ikinci golün ardından taraftarın top ayağına her geldiğinde ıslıklarla protesto ettiği Caner Erkin, sakat isimlerin yokluğunda sol açıkta görev aldı.

LENS 1 MAÇ ARADAN SONRA DÖNDÜ

Beşiktaşta son Braga maçında forma şansı bulamayan Jeremain Lens, derbi maçın 11inde yer aldı. Son olarak Süper Ligin 8inci haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalınan maça 11de başlayan Lens, mücadelenin 57nci dakikasında yerini Adem Ljajice bırakmıştı. Daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Bragaya 2-1 mağlup olunan maçta forma şansı bulamayan Hollandalı kanat oyuncusu, 1 maçlık aradan sonra 11deki yerine dönmüş oldu.

BEŞİKTAŞTA 5 EKSİK

Beşiktaşın Süper Ligin 9uncu haftasında Galatasarayı konuk edeceği maç öncesinde siyah beyazlı ekipte 5 eksik bulunuyor. Geçtiğimiz hafta bireysel çalışmalara başlayan ancak NKoudou ve Ruizin yanı sıra Dorukhan Toköz, Douglas ve Burak Yılmaz da derbi maçın kadrosuna yer almadı.

GÖKHAN GÖNÜL DÖNDÜ

Siyah beyazlı ekipte, derbi öncesinde yaşanan sakatlıklar sıkıntı yaratırken, iyi haber Gökhan Gönülden geldi. Sakatlığı gerekçesiyle ligde Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü, UEFA Avrupa Liginde ise Braga maçlarında formasından ayrı kalan tecrübeli sağ bek, derbi maçta sahaya 11de çıktı. Gökhan Gönül, bu maçla birlikte 3 maç aranın ardından formasına kavuşmuş oldu.

TERİM İKİ DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, salı günü Real Madride 1-0 mağlup olunan maçın 11inde 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, oğlu ameliyat olduğu için derbinin kadrosunda yer almayan Donkun yerine Leminayı, Serinin yerine ise Feghouliyi sahaya sürdü. Kaleyi Musleraya emanet eden Terim, savunma dörtlüsünü Mariano, Luyindama, Marcao ve Nagatomodan oluşturdu. Orta sahadaki ikilide Nzonzi ve Leminayı oynatan Terim, hücum bölgesinde ise Feghouli, Belhanda ve Babele forma şansı verdi. Terimin gol yollarındaki tercihi ise Andone oldu.

Galatasarayın Beşiktaş karşısındaki 11i şöyle: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Babel, Feghouli, Andone.

FALCAO KADROYA ALINMADI

Galatasarayda sakatlığı bulunan yıldız golcü Radamel Falcao, Beşiktaş derbisinin kadrosunda da yer almadı. Sarı kırmızılı formayı son olarak Süper Ligdeki Fenerbahçe derbisinde giyen Falcao; Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Real Madrid maçlarının ardından Beşiktaş maçının kadrosunda da yer alamadı.

BELHANDA TRİBÜNLERE ÇAĞIRILMADI

Sarı kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesinde ısınmaya çıkan futbolcularını tek tek tribünlere davet ederken, Younes Belhada tribünlere çağırılmadı. Şampiyonlar Liginde Real Madrid ile oynanan mücadelede oyundan çıkarken taraftarlarla atışan ve tribünlere el hareketleri yapan, ancak hafta ortasında sosyal medya hesabı üzerinden özür dileyen Belhanda, Beşiktaş derbisi öncesinde tribünlere davet edilmedi.

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar da eski futbolcuları Ryan Babeli ısıkladı. Karşılaşma öncesinde 3lü çektirmek için deplasman tribününün önüne gelen Hollandalı futbolcu, Beşiktaş tribünlerince ıslıklandı.

OĞLU AMELİYAT OLAN DONK KAFİLEDE YOK

Galatasarayda oğlu ameliyat olan Ryan Donk, derbi maçın kadrosuna dahil edilmedi. Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Hollandalı futbolcu, Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım ifadelerini kullandı.

VODAFONE PARKTA İSTANBUL MARATONUNA ÇAĞRI

Derbisi öncesinde Beşiktaşlı futbolcular ısınma esnasında Vodafone İstanbul Maratonu logolu, Çocuklar için koş yazılı tişörtler giyerek sahaya çıktı. Derbi öncesi Vodafone 41'inci İstanbul Maratonuna katılım çağrısı yapıldı. Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesi gerçekleştirilen ısınmada Vodafone İstanbul Maratonu logolu, üzerinde bu yılın teması olan Çocuklar için koş yazılı tişörtler giyerek sahaya çıktı. Beşiktaşlı futbolcuların maratona katılım çağrısı, taraftardan büyük alkış aldı.