Beşiktaş - Göztepe: 3-0

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta açılış maçında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-0 kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini 45+2. dakikada Güven Yalçın, 54. dakikada Caner Erkin ve 59. dakikada Adem Ljajic attı.

2 kez direkten döndü

6. dakikada Beşiktaş Güven Yalçın ile kaleyi yokladı. Genç futbolcunun vuruşu direğe takılıp dışarı gitti. 42. dakikada Oğuzhan Özyakup'un uzak mesafeli vuruşu üst direğe çarpıp tekrar oyun sahasına geri döndü

Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla ligde ilk galibiyetini alarak 8. sıraya yükseldi. Göztepe ise puansız 14. sırada yer aldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Medel (Dk. 67 Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup (Dk. 84 Muhayer Oktay), Boyd (Dk. 61 N'Koudou), Ljajic, Lens, Güven Yalçın

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Poko, Borges (Dk. 75 Alpaslan Öztürk), Serdar Gürler, Deniz Kadah, Yasin Öztekin (Dk. 61 Andre Castro), Eren Derdiyok (Dk. 46 Halil Akbunar)

Goller: Dk. 45 2 Güven Yalçın, Dk. 54 Caner Erkin, Dk. 59 Ljajic (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 72 Poko (Göztepe), Dk. 73 Ruiz (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, geçen haftaya göre 3 değişiklikle rakibinin karşısına çıktı. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı geçen Alman kaleci Loris Karius, Göztepe maçında ilk 11'de forma giyerken, ilk haftadaki Demir Grup Sivasspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer alan Utku Yuvakuran ise yedek soyundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta ilk 11'de görev alan Ricardo Quaresma'yı, ikinci hafta mücadelesinde yedek bıraktı. Avcı, Portekizli oyuncunun yerine kırmızı kart cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kadroda bulunamayan Jeremain Lens'i Göztepe karşısında sahaya sürdü.

Tribünler de protesto etti

Her iki takımın taraftarları Emine Bulut cinayetine tepki gösterdi. Vodafone Park'ta maçı izlemeye gelen her iki takımın taraftarları, "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratı yaparken, Beşiktaş tribünlerinde Emine Bulut'un isminin yazılı olduğu "Anne lütfen ölme" pankartı yer aldı.

Dorukhan da sakatlandı

Sezon başı itibarıyla sakat oyuncularının çokluğundan dolayı sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, aynı nedenden kadroda yer almadı. Dorukhan, Göztepe maçı öncesi gerçekleştirilen son idmanda aldığı darbe sonrası sol üst ön baldır adalesinde meydana gelen ödem nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Oğuzhan 252 gün sonra ilk 11'de

Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan'ın yerine Göztepe maçında ilk 11'de Oğuzhan Özyakup görev aldı. Son 2 sezonda istikrarlı görüntü ortaya koyamayan Oğuzhan, 252 gün sonra siyah-beyazlı formayla bir resmi maçta ilk 11'de şans buldu.

Oğuzhan, son olarak Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 13 Aralık 2018'de Malmö ile İstanbul'da yaptığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Siyah-beyazlı oyuncu, Süper Lig'de ise en son geçen sezonun 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yine İstanbul'da oynanan karşılaşmada aynı şansı bulmuştu.

Vida takımdaki yerini aldı

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan ve hafta içinde tedavisi yapılan Domagoj Vida, Göztepe maçında ilk 11'de görev aldı. Vida, geçen hafta olduğu gibi savunmanın göbeğinde Victor Ruiz ile görev yaptı. Beşiktaş'ta ayrıca Gökhan Gönül, Caner Erkin, Gary Medel, Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Güven Yalçın da ilk 11'de yer aldı.

Abdullah Avcı ilk heyecanını yaşadı

Abdullah Avcı, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Vodafone Park'taki ilk maçına çıktı. Uzun yıllar Medipol Başakşehir'in başında Beşiktaş'a rakip olan Avcı, bu kez ev sahibi konumunda Dolmabehçe'de yer aldı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca yeni transferler Victor Ruiz ile Tyler Boyd da Vodafone Park'ta ilk maça çıkmanın heyecanını yaşadı.

90 gün sonra taraftarlarının önünde

Beşiktaş, 90 günün ardından Vodafone Park'ta taraftarlarının önüne çıktı. Son olarak geçen sezon Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı 24 Mayıs'ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Yeni transfer N'koudou kadroda

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Georges-Kevin N'Koudou, maç kadrosunda yer aldı. Maçtan bir gün önce transferi açıklanan N'Koudou, Göztepe maçına yedek başladı. Beşiktaş'ın diğer yeni transferleri Douglas Pereira Dos Santos ile Pedro Rebocho, Demir Grup Sivasspor maçında olduğu gibi Göztepe mücadelesinde de yedek soyundu.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Orkan Çınar ile Umut Nayir, yedekler arasında şans bekledi.

Taraftarlar tribünleri doldurdu

Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'taki sezonun ilk maçına büyük ilgi gösterdi ve tribünleri büyük ölçüde doldurdu. Taraftarlar, maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek verdi. İlk Vida'yı tribünlere davet eden siyah-beyazlıların, Oğuzhan Özyakup ile Ricardo Quaresma'ya yoğun desteği dikkati çekti.

Siyah-beyazlıların, "Beşiktaş'ın sahibi taraftarlardır" şeklinde tezahürat yaptığı görüldü. Beşiktaşlı taraftarlar, Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan fakat Göztepe maçından bir gün önce istifa eden yardımcı antrenör Orhan Ak'a tepkileriyle gündeme gelmişti.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.



Maçtan dakikalar

6. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Ljajic'in pasında rakibinden kurtulduktan sonra topu kontrol eden Güven Yalçın'ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

42. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından şutunda, üst direkten dönen meşin yuvarlağı kaleci Beto kontrol etti.

45 2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Lens'in pasında sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, ceza sahasına girdikten sonra pasını kale sahası önüne çıkardı. Güven Yalçın'ın dokunduğu top filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

54. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Caner Erkin, ceza sahası dışı sol çaprazdan ceza sahasına ortasını yaptı. Vida'nın rakibiyle beraber müdahale etmek istediği top, kimseye temas etmeden arka direğe çarparak filelere gitti: 2-0.

59. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Lens'in pasında sol kanatta topla buluşan Adem Ljajic, Poko'yu geçtikten sonra ceza sahasına girdi. Ljajic'in kale sahası önünde sağ ayağıyla yerden sert şutunda, kaleci Beto'nun müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 3-0.

79. dakikada Necip'in kendi yarı sahasından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topu kontrol eden Lens, kaleci Beto'nun önde olduğunu görüncü meşin yuvarlağı aşırtma vuruşla kaleye gönderdi. Ancak Beto güçlükle de olsa tokatlayarak topun ağlara gitmesine izin vermedi.

90+2. dakikada Halil Akbunar'ın pasında ceza sahasına giren Poko, topu Alpaslan Öztürk'e çıkardı. Bu oyuncunun kale sahasından yaptığı vuruşta kaleci Karius'a çarpan top direkten oyun alanına döndü.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.