24.12.2019 - 21:37 | | İSTANBUL (AA)
Beşiktaş TRC İnşaat-BOTAŞ: 80-64
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş TRC İnşaat kendi evinde BOTAŞ'ı farklı mağlup etti.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş TRC İnşaat, sahasında BOTAŞ'ı 80-64 yendi.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Tekin Özübir, Dağder Dağlı, İsmail Binbir
Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 13, Bahar Çağlar 8, Anderson 17, Snytsina 20, Elif Emirtekin 9, Melek Uzunoğlu 3, Melisa Korkmaz 9, Middleton 1, Elif Bayram
BOTAŞ: Eldebrink 16, Melis Gülcan 10, Büşra Akbaş 13, Hatice Pelin Gülçelik 3, Marina Baş 20, Senay Zeybek 2, Işılay Eğin, Betül Kutlu
1. Periyot: 22-22, Devre: 41-36, 3. Periyot: 58-49, 5 faulle çıkan: 39.53 Hatice Pelin Gülçelik (BOTAŞ)