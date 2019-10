Beşiktaş yönetiminden 1 milyon TL'lik destek

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi'nin başkan olmasının ardından, taraftarlar da siyah-beyazlı kulübe destek olmak için harekete geçti. Mali açıdan zor günler geçiren siyah-beyazlılarda, taraftarlar Kartal Yuvası organizasyonu başlattı. Taraftarın başlattığı bu organizasyona başta Başkan Ahmet Nur Çebi olmak üzere bütün yönetim kurulu üyeleri destek verdi. Sosyal medya hesabından kampanyaya destek veren Çebi, "1903’ten beri yazdığımız şanlı tarihimize #omuzomuzakartalyuvasına kampanyası ile yepyeni bir not düşüyoruz. Ben de Beşiktaş'ı yalnız bırakmayan taraftarımıza bu kampanyada 1903 forma alarak destek oluyorum" ifadelerini kullandı. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasıyla birlikte Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri de tek tek kampanyaya verdikleri destekleri açıkladı. Sosyal medya kullanmayan yönetim kurulu üyeleri de, birçok okulla görüşerek, alacakları formaları bu okullara göndermeye karar verdi.



Yönetim kurulu 4 binin üzerinde forma alacak

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 1903 forma alacağını açıklamasının ardından yönetim kurulunun tamamı bu kampanyaya destek verirken, bazı isimler forma sayısı vermedi, bazı yöneticiler ise alacakları formaları nerelere göndereceğini açıkladı. Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun en genç ismi olan Ali Efe Bezci, 200 forma alacağını ifade ederek, "Beşiktaş'ın geleceği genç kartallar, her zaman yanınızdayız. Ankara Kızılcahamam'daki Ayşe Bezci Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Yahyalar'daki Durali Bezci Ilkokulu ve Ortaokulu'nda toplam 200 öğrenciye formalar benden" açıklamasını yaptı.



Locada ağırlayan da var, yemeğe davet eden de!

Bir başka yönetim kurulu üyesi Enis Ulusoy da sosyal medyadan 101 forma alacağını açıkladı. Ulusoy ayrıca forma alacakları da locasında misafir edeceğini ifade ederek, "Halbuki ne kadar da hazırmışız birlik ve beraberliğe. Ben de #OmuzOmuzaKartalYuvasina diyor ve Sait Ulusoy Eğitim Uygulama Okulundaki 101 öğrenci kardeşime 101 forma hediye ediyorum. Ayrıca 25 forma ve üzeri alışveriş yapan ilk 5 taraftarımızı locamda misafir edeceğim" dedi. Hakan Daltaban da bir köy okuluna dağıtmak üzere 100 forma alacağını açıkladı. Ayrıca en az 20 forma alan 10 kişiyi, 3 yönetim kurulu üyesiyle birlikte yemeğe davet edeceğini de söyledi. Bir diğer Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan da 100 forma sözü verdi. Ancak Fidan'ın şartı da dikkatlerden kaçmadı. Fırat Fidan, alacağı 100 formanın imzalı olacağını ve her 2 bin TL'lik alışveriş yapan taraftarlara bu formaları dağıtacağının sözünü verdi. Emre Kocadağ, Mesut Urgancılar, Adnan Dalgakıran, Fatih Hakan Avşar, Kemal Erdoğan, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay, Bilgehan Sürmen ve Umut Şenol da kampanyaya destek verdi. Özellikle okullara dağıtılacak olan bu formalar için şimdiden alışverişe başlayan yöneticiler, toplamda 4 binin üzerinde forma sözü verdi. Her biri 250 TL olan formalardan alacak olan yöneticiler, toplamda 1 milyon TL'nin üzerinde forma alışverişi yapmış olacak.