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14.12.2019 - 08:00 |

Beşiktaş’a yeni model!

Gelir gelmez birikmiş alacakların bir kısmını ödeyen Beşiktaş Yönetimi, kısa vadedeki planlamalarının yanı sıra uzun vadeli yapılanma için de kollarını sıvadı. İlk olarak idareciler, yurt dışını yabancı, yurt içini ise yerli scoutlarla tarayacak.

Beşiktaş’a yeni model!

Yönetim Leipzig, Salzburg ve Wolverhampton modelleri üzerinde duracak. Altyapı konusunda ise Ajax’ı rol model olarak seçen Beşiktaş, Türkiye’de rezerv lig olmaması nedeniyle yurt dışında bir başka kulüple, pilot takım olarak görüşmeyi planlıyor.

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Wolverhampton ve Leipzig’in, alt liglerden gelmesiyle birlikte, bütçenin oyuncu satışı üzerinden oluşturulma ihtimalini de göz önünde bulunduran yönetim, bu planlamayı ligin 2. yarısında başlatacak.

Kendi alt yapısında da devrim yaparak bu yeni sisteme entegre edecek olan siyah-beyazlılar, meyvelerini 4-5 sene sonra almaya başlayacağı bir projeyi hayata geçirecek

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