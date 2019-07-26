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26.07.2019 - 22:54| İbrahim YILDIZ / İSTANBUL (DHA)

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas İstanbul'da

Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Douglas İstanbul'a geldi. Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Brezilyalı yıldız, sonrasında Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak.

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas İstanbul'da!
Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas İstanbul'da!
Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas İstanbul'da!Haberin Tüm Fotoğrafları

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas Pereira dos Santos, İstanbul'a geldi.

Brezilyalı futbolcu, Türk Hava Yolları'nın TK16 sefer sayılı uçağıyla Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul Havalimanı'na geldi. Saat 21.30'da havalimanına ayak basan Douglas'ı siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Brezilyalı yıldız, sonrasında Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak.

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