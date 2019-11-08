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08.11.2019 - 18:31 | | AA

BeÅŸiktaÅŸlÄ± Ljajic'e SÄ±rbistan'dan milli davet

BeÅŸiktaÅŸlÄ± Adem Ljajic, SÄ±rbistan'Ä±n 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nde LÃ¼ksemburg ve Ukrayna ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§larÄ±n aday kadrosuna davet edildi.Â

BeÅŸiktaÅŸlÄ± Ljajic'e SÄ±rbistan'dan milli davet

BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± giyen Adem Ljajic, SÄ±rbistan'Ä±n 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri'nde LÃ¼ksemburg ve Ukrayna ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§larÄ±n aday kadrosuna davet edildi.Â 

SÄ±rbistan A Milli Futbol TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ljubisa Tumbakovic, 14 KasÄ±m'da LÃ¼ksemburg ve 17 KasÄ±m'da Ukrayna ile oynayacaklarÄ± maÃ§larÄ±n aday kadrosunu belirledi.Â 

Ä°ki maÃ§Ä± da kendi sahasÄ±nda oynayacak SÄ±rbistan'Ä±n aday kadrosunda yer alan isimler ÅŸÃ¶yle:Â 

Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Reims), Emil Rockov (Vojvodina)Â 

Defans: Nemanja Miletic (Partizan), Marko Gobeljic (KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Nikola Maksimovic (Napoli), Uros Spajic (Krasnodar), Nemanja Milunovic (KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z), Aleksandar Kolarov (Roma), Milan Rodic (KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z), Filip Mladenovic (Lechia Gdansk)Â 

Orta saha: Luka Milivojevic (Crystal Palace), Sasa Lukic (Torino), Nemanja Maksimovic (Getafe), Nemanja Gudelj (Sevilla), Nemanja Radonjic (Marsilya), Dusan Tadic (Ajax), Adem Ljajic (BeÅŸiktaÅŸ), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Filip Djuricic (Sassuolo), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt)Â 

Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Milan Pavkov (KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z), Andrija Pavlovic (APOEL), Djordje Despotovic (Orenburg).Â 

EURO 2020 Elemeleri B Grubu'nda Ukrayna'nÄ±n 19, Portekiz'in 11, SÄ±rbistan'Ä±n 10, LÃ¼ksemburg'un 4 ve Litvanya'nÄ±n 1 puanÄ± bulunuyor.Â 

Bu arada, SÄ±rbistan'Ä±n LÃ¼ksemburg ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±, cezasÄ± nedeniyle sadece 14 yaÅŸ altÄ± Ã§ocuklar izleyebilecek.

    Yusuf YazÄ±cÄ±'dan anlamlÄ± mesaj!
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