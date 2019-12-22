Beşiktaş'ta Başkan Çebi'den prim dopingi

Serdar Sarıdağ/Skorer - Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde oyuncularla duygusal konuşma yaptı.

Başkan Çebi'nin konuşmasında "Tüm camia sizden galibiyet bekliyor" dediği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı ayrıca oyunculara galibiyet karşılığında 50 bin TL prim sözü verdi.