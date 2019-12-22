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22.12.2019 - 17:54 |

Beşiktaş'ta Başkan Çebi'den prim dopingi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesi siyah-beyazlı oyunculara 50 bin TL prim sözü verdi.

Serdar Sarıdağ/Skorer - Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde oyuncularla duygusal konuşma yaptı.

Başkan Çebi'nin konuşmasında "Tüm camia sizden galibiyet bekliyor" dediği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı ayrıca oyunculara galibiyet karşılığında 50 bin TL prim sözü verdi.

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