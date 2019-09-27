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27.09.2019 - 10:17 | | İHA

Beto’nun gözü Avrupa’da

Göztepe’nin kaptanı Beto, sarı-kırmızılı formayla Avrupa’da mücadele etmeyi çok istediğini söyledi.

Beto’nun gözü Avrupa’da

Göztepe’nin deneyimli file bekçisi Beto, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezona iyi başlayamadıklarını söyleyen başarılı eldiven, galibiyetlerin sürmesi gerektiğinin altını çizdi. 37 yaşındaki futbolcu, “Çok çalışmamıza rağmen lige istediğimiz gibi başlayamadık. Ancak Konyaspor maçında çalışmalarımızın karşılığını aldık ve galip geldik. Bu galibiyetin anlam kazanması için bu hafta da kazanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Takımı iyi yerlere getirmek için çalışacağız"
Takıma katılan oyuncularla birlikte Göztepe’yi iyi yerlere getirmek için mücadele vereceklerini söyleyen Portekizli file bekçisi, “Önemli oyuncuları kadromuza kattık. Yeni transferlerin en kısa sürede adapte olup takıma çok iyi şeyler katacağına inanıyoruz. Sadece onlar da değil, lig uzun bir maraton, herkese ihtiyacımız olacak bu süreçte. Sadece Beto, Napoleoni, Castro değil, herkese ihtiyacımız olacak. Takımı iyi yerlere getirmek için çalışacağız” dedi.

Kupada da iddialı
Göztepe formasıyla Avrupa kupalarında boy göstermek istediğinin altını çizen Göztepe'nin kaptanı, “Rakibin kim olduğunun hiçbir önemi yok. Biz her maça galibiyet için çıkıyoruz. Bu hep böyle olacak. Avrupa'da mücadele etmeyi hem taraftarımız hem takımımız hem de ben çok istiyorum. Takımımı Avrupa'da temsil etmeyi, takımımla Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. Ancak maç maç düşünmemiz lazım. Önümüzdeki müsabakalarda gerekli puanları alıp Avrupa kupalarına gidebilirsek çok mutlu oluruz. Türkiye Kupası'nda da her maçta galibiyet için sahada olup, onda da finale kadar gidip, belki kupayı alıp Göztepe'yi çok iyi yerlere getirmek istiyoruz” diye konuştu.

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