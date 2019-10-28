Beşiktaş haftalardır, taraftarlarına adeta ‘azap’ çektiriyor, oldukça sıkıntılı bir süreçten geçiyor! Haftanın derbisi Kartal’ın kurtuluş reçetesi niteliğini taşıyordu kuşkusuz. Dememiz o ki, derbiyi kazanmaktan başka çaresi yoktu Kartal’ın... Nitekim futbolcular da farkında, Galatasaray karşısında presi öne çıkardılar, konuk takımın yumuşak karnı olan savunmasındaki hataları kovaladılar.

Gelin görün ki, ilk yarıda üretilen onca pozisyonu golle taçlandıracak kramponu mumla aradık! Hangisini yazsak, hangisini eleştirsek, şaşırdık! Umut Nayir kardeşimizin kaçırdıklarını biz sayamadık! Diaby, Lens ve Vida da bu kervana katılan, ilk yarının kaçıranları! İddia ediyorum, Burak Yılmaz olsaydı, o fırsatların en az ikisi gole dönerdi.

Ne var ki, Türkiye’nin bence bir numarası Muslera gibi kalede bir Aslan var, neredeyse uçan kuşu tutacak, helal olsun. İkinci yarının hemen başında Diaby bir şutu var ki, onu ancak Muslera çıkarır arkadaş. Çerceveyi bulamıyorsanız, eyy golcüler işiniz zor.

Kartal’ın maç başından bu yana baskısı, kazanma arzusu 69’da karşılık buldu. Valla Avcı’nın Caner Erkin’i hucüma dönük oynatması bir teknik adam doğrusuydu. Kim ne derse desin, Caner ofansa olan katkılarıyla, ortalarıyla, asistleriyle Kartal’ın en iyisidir. Nitekim, Caner soldan indi, sert ortasına Umut kafayı dokundu ve Muslera’yı mağlup ederken, şeytanın bacağını da kırdı, aferin sana... Caner kardeş, şu gördüğün sarılara bak, pozisyon gereği olsa ne ala, itirazdan görmek, tecrübenle örtüşmüyor, bilesin!

Zirvenin gediklilerinden Galatasaray’ın derbide Kartal’a siz deyin yedi, biz diyelim sekiz, pozisyon vermesini nasıl okuyacağız? Son on dakika içinde Aslan, uyanır gibi oldu, Kartal’ın savunmasına sıkıntılı anlar yaşattı, ama Karius, gole izin vermedi. İşin özeti, doksan dakika üreten, kaçıran, rakibine nefes aldırmayan Beşiktaş, haklı bir galibiyet aldı. Belki abartı olacak ama, üç puanı tek golle buldu doğru, ya kaçırdıkları, fark olurdu, fark!