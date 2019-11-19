Bir geleneğin izinde

CELAL UMUT EREN

21 yaşındaki file bekçisi, Ersun Yanal’ın da desteğiyle sarı-lacivert formayı aldı, kariyer basamaklarını tek tek tırmanmaya başladı. Kulüpte; Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel’le başlayan ‘1’ numara geleneğinin Altay’la devam etmesi kararlaştırıldı. Yetenekli eldiven, A Milli Takım’a da ilk adımını attı.

Fenerbahçe’de yeni bir kaleci geleneği başlıyor. Türk futbolunda Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel’le oluşan ‘1’ numara geleneği Altay Bayındır’la devam edecek. Sezon başında Ersun Yanal’ın çok istediği Altay, Ankaragücü ile yapılan uzun görüşmeler sonrası gerçekleşmişti.



Bizzat teknik direktör Yanal’ın kadrosunda görmek istediği genç kaleci, direkt olarak birinci kaleci olarak belirlendi. Sezon başında AUDI Cup’la göreve başlayan 21 yaşındaki eldiven, lig başladıktan sonra 3 golde bireysel hata yapıp, zaman zaman sıkıntılar yaşasa da teknik heyetin desteğiyle formasını bırakmadı.

Ersun Yanal’ın bizzat üzerinde ısrar ettiği ve çok büyük potansiyel gördüğü Altay’ın bu sezonu atlattıktan sonra gelecekte çok daha iyi bir noktaya geleceği aktarıldı. Bu sezon bir de şampiyonluk olması halinde Altay’ın daha da kabul göreceği bildirildi.



Yetenek olarak çok beğenilen Altay, son olarak A Milli Takım’a da adım attı. Gökhan Akkan’ın sakatlanmasıyla Şenol Güneş tarafından kadroya davet edilen genç yetenek, kariyerinde önemli bir noktayı daha hayata geçirdi. Şu anda camia içerisinde önemli bir geleneği devam ettirdiğine inanılan Altay’ın kalede kalmasının önemli olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Volkan Demirel başta olmak üzere kulüp içinde herkes tarafından genç oyuncuya destek veriliyor.

Türk kaleciler

Sarı-lacivertli takımda son yıllarda ciddi bir Türk kaleci geleneği var. Engin İpekoğlu ile 1991 yılında başlayan bu gelenek Rüştü Reçber ve Volkan Demirel ile zirveye çıktı. Arada altyapıdan gelen Oğuz Dağlaroğlu, Volkan Babacan, Mert Günok, Ertuğrul Taşkıran ve Erten Ersu gibi isimler geldi.

Serkan Kırıntılı, Serdar Kulbilge ve Harun Tekin de transfer edilen yerli kaleciler oldu.

Volkan Demirel örneği

Altay Bayındır’ın kaleyi devralmasıyla beraber ortaya önemli bir örnek konuldu. Volkan Demirel’in 2003-04 sezonunda Fenerbahçe’de birinci kaleci olarak oynamaya başlaması ve aynı sezon kazanılan şampiyonluk Altay adına önemli bir detay olarak gösterildi. O sezonda da sarı-lacivertliler Avrupa kupalarında yer almamış, Volkan Demirel lig maçlarında boy göstermişti. Bu sezon da Altay sadece lig maçlarında yer alıyor ve takımının zirve yarışına katkı veriyor.