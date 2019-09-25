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HaberlerBasketbolBotaş-Arka Gdynia: 72-88
25.09.2019 - 20:44 | | ANKARA (AA)

Botaş-Arka Gdynia: 72-88

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında BOTAŞ, Polonya'nın Arka Gdynia takımına 88-72 mağlup oldu.

Botaş-Arka Gdynia: 72-88

BOTAŞ, karşılaşmaya iyi başlayamadı. Rakibinin sert savunması karşısında skor üretmekte zorlanan BOTAŞ, ilk periyodu 20-9 geride tamamladı.

İlk yarıda boyalı alanda etkili olamayan BOTAŞ, soyunma odasına 41-27 geride girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına savunmada iyi başlayan BOTAŞ, rakibinin şut yüzdesini düşürdü. Bu performansını devam ettiremeyen BOTAŞ, üçüncü periyodu da 59-44 geride bitirdi.

BOTAŞ'ın oyunda dengeyi sağlayamadığı karşılaşma boyunca üstün oynayan Arka Gdynia, maçı da 88-72 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 2 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.00'da Polonya'daki Gdynia Spor Salonu'nda yapılacak.

 

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