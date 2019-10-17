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17.10.2019 - 22:20 | | Skorer-DHA

BOTAŞ - Ramla: 91-64

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda BOTAŞ, İsrail ekibi Ramla'yı 91-64 yendi.

BOTAŞ - Ramla: 91-64

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda mücadele eden BOTAŞ, İsrail ekibi Ramla'yı 91-64 yendi.

Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Ankara temsilcisi, galibiyeti taraftarlarıyla birlikte asker selamı vererek kutladı. BOTAŞ Kulübü Başkanı Kerim Taşkıran, Başkentli basketbolseverlere teşekkür etti.

A3 Basket - OGM Ormanspor: 65-109
Hatay Büyükşehir Belediyespor - Tsmoki-Minsk: 79-71
Spartak Moskova Region - Beşiktaş TRC İnşaat: 80-71
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Nadezhda Orenburg: 53-69

ANKARA,(DHA) - 

SALON: Ankara DSİ Etlik

HAKEMLER: Bogdan Podar (Romanya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Dimitrios Zacharis (Yunanistan)

BOTAŞ: Büşra Akbaş 8, Fagbenle 21, Melis Gülcan 9, Hollingsworth 3, Mitchell 20, Marina Baş 8, Peddy 7, Cansu Köksal 15, Hatice Pelin Gülçelik

RAMLA: Boyd 9, Krivacevic 10, Mitchell 26, Rotberg 8, Toure 10, Pelleg 1, Garzon, Danan, David

1. PERİYOT: 23-15

DEVRE: 44-37

3. PERİYOT: 63-50

 

 

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