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HaberlerGalatasarayBruggeâ€™de 27 G.Saray taraftarÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±
18.09.2019 - 17:51 |

Bruggeâ€™de 27 G.Saray taraftarÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Brugge sokaklarÄ±nda toplanan, Ã¼zerlerinde sopa ve meÅŸale Ã§Ä±kan ancak maÃ§ bileti olmayan 27 Galatasaray taraftarÄ± polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Â

Bruggeâ€™de 27 G.Saray taraftarÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Onur DinÃ§er / Skorer DÄ±ÅŸ Haberler

Åžampiyonlar Ligi A Grubuâ€™nda oynanacak Brugge-Galatasaray maÃ§Ä± Ã¶ncesinde BelÃ§ikaâ€™da tansiyon yÃ¼kseldi. Brugge kent meydanÄ±nda toplanan Galatasaray taraftarlarÄ±na, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahale ettiÄŸi bildirildi.

Sopa ve meÅŸale var, bilet yokÂ 

Brugge polisinin 22 Galatasaray taraftarÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. BelÃ§ika basÄ±nÄ± Ã¼zerlerinde sopalar ve meÅŸaleler bulunduÄŸunu aktardÄ±ÄŸÄ± taraftarlarÄ±n maÃ§ iÃ§in biletleri de bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

MaÃ§ bitimine kadar tutulacaklarÂ 

Ã–ÄŸle saatlerinde alÄ±konulan 22 sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftara Ã¶ÄŸleden sonra 5 kiÅŸinin daha eklendiÄŸi ve sayÄ±nÄ±n 27â€™ye yÃ¼kseldiÄŸi kaydedildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan taraftarlarÄ±n, maÃ§ bitimine kadar karakolda gÃ¶zaltÄ±nda tutulmalarÄ±na karar verildiÄŸi, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lacaklarÄ± ifade edildi.Â 

Bruggeâ€™de 27 G.Saray taraftarÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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