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HaberlerBeşiktaşBurak’ın hedefi Gazişehir maçı
27.08.2019 - 08:00

Burak’ın hedefi Gazişehir maçı

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz sahalara dönmek için geri sayıma geçti.

Burak’ın hedefi Gazişehir maçı

Avusturya’daki hazırlık kampında tarak kemiğinden ikinci kez sakatlanan Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz sahalara dönmek için geri sayıma geçti.
Milli arada takımla çalışmalara başlaması öngörülen Burak’ın, Gazişehir maçının kadrosunda yer alma şansının bulunduğu ifade edildi. Burak Yılmaz gibi Atiba Hutchinson’ın da hızla iyileştiği aktarıldı. Kanadalı futbolcu milli aradan sonra Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın görev vermesi halinde Gazişehir maçında takımdaki yerini alabilecek.

 

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