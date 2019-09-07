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HaberlerFenerbahçe‘Büyük bir takım istedim’
07.09.2019 - 08:00

‘Büyük bir takım istedim’

Fenerbahçe’nin yeni stoperi Zanka, Danimarka’nın Cebelitarık'ı 6-0 yendiği maç sonrası konuştu.

‘Büyük bir takım istedim’

İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Fenerbahçe’nin yeni stoperi Mathias ‘Zanka’ Jörgensen Danimarka’nın EURO 2020 grup elemelerinde deplasmanda 6-0 yendiği Cebelitarık maçının Ekstra Bladet’e özel bir röportaj verdi.

Mads Glenn Wehlast imzalı röportajda, “Zanka; sarı-lacivert renkleri seviyor” başlığı kullanıldı.Danimarkalı stoper, “Geriye dönüp son 2 yılıma baktığımda gerçekten büyük bir takımda oynamayı özlemiştim. Fenerbahçe’de gerçekten heyecan verici bir projeye dahil oldum. 30 milyon taraftarı olan bir kulübe geldim. Danimarka’ya dönmek aklımda yoktu, Fenerbahçe’yi seçtim, daha doğrusu en doğru seçimi yapmayı bekledim” dedi.

FC Kopenhag’ın eski futbolcusu olan Zanka’ya yöneltilen; “Kopenhag’ın ezeli rakibi Bröndby’nin sarı-mavi renkteki benzer formasını F.Bahçe’de giyiyorsun” yönündeki soruya, “Sarı-mavi değil, sarı-lacivert ve Türkler kulüp renginin lacivert olmasına büyük önem veriyor” diye yanıt verdi.

‘Büyük bir takım istedim’

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